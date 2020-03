Logitech G se lance dans le mobilier gaming via un partenariat avec la luxueuse marque Herman Miller

Les fauteuils Logitech G, c'est pour bientôt !

Herman Miller, un nom synonyme de luxe et d'ergonomie

Une ligne de fauteuils destinés aux pros et aux streamers ?

Source : Communiqué de presse

Une association qui mettra sans nul doute à profit la grande l'expertise de l'entreprise américaine, dont la production se distingue par des produits luxueux et ergonomiques.Portés par un engouement croissant des joueurs, les fauteuils gaming et autres mobiliers gaming sont parvenus à se faire une place de choix au sein d'un marché pourtant saturé. Tandis que certaines entreprises spécialisées dans le mobilier gaming, comme REKT SecretLab , ou Noblechairs , ont déjà atteint une belle renommée, certaines marques gaming comme Corsair n'ont pas hésité à investir ce marché avec plus ou moins de réussite.C'est aujourd'hui au tour de Logitech G d'entrer dans la danse. La marque gaming surtout célèbre pour ses périphériques vient d'annoncer un partenariat avec Herman Miller, une marque américaine dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais qui est présente sur le marché du mobilier de bureau depuis près d'un siècle. À l'heure actuelle aucun produit n'a été dévoilé, mais cela ne saurait tarder puisque les deux fabricants annoncent sur leurs sites web respectifs : «».Devenu incontournable dans le domaine du mobilier de luxe dans les années 1950, Herman Miller a depuis bien évolué en proposant du matériel de bureau pour les professionnels avec notamment des chaises de bureau ergonomiques comme la Aeron, un best-seller aux États-Unis.Depuis, l'entreprise amasse les récompenses et autres distinctions pour ses différentes gammes de mobilier. Malgré tout, son nom est peu connu du grand public et pour cause, il est nécessaire de dépenser plusieurs centaines, voir plusieurs milliers d'euros, pour se procurer un fauteuil de la marque !Logitech G et Herman Miller ont défini un objectif assez clair pour la ligne de produits à venir. Selon eux «» et ne répondent pas aux besoins des joueurs en termes de confort et d'ergonomie arguant que ces produits «».Il ne fait aucun doute que la pratique de l' e-sport , entre autres, peut engendrer des conséquences sur la santé à long terme, notamment en raison d'une mauvaise posture régulière causée par un fauteuil non adapté. Les deux entreprises vont donc tenter, à l'aide d'équipes e-sport comme TSM, NaVi et Complexity Gaming, de «».Le positionnement marketing des deux entreprises devrait donc viser en premier lieu les joueurs professionnels et les streamers avec un premier produit pour lequel il sera sans doute nécessaire de casser sa tirelire !En attendant d'en savoir plus, prenez soin de vos lombaires et n'oubliez pas de faire une pause et de vous lever de votre fauteuil au moins cinq minutes toutes les heures.