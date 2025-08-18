La console portable propose un écran LCD de 7,9 pouces qui agrandit l'image et améliore la lisibilité des jeux, même dans un salon lumineux ou en déplacement. Vous lancez une partie avec Mario Kart World à plusieurs grâce aux manettes détachables. La prise en main reste confortable, même pour de longues sessions après le travail ou pendant un week-end. L'appareil s'adapte facilement au mode TV pour jouer en famille. Son format transportable facilite l'utilisation dans différents contextes, à la maison ou en voyage.

