La Nintendo Switch OLED en version Néon avec sa pochette de transport officielle chute aujourd’hui à son prix le plus bas observé pendant les Soldes. Un pack idéal pour jouer partout, protéger la console et profiter du catalogue immense de Nintendo.
La console que tout le monde connaît… mais que beaucoup attendaient au bon prix
La Nintendo Switch fait partie de ces consoles que l’on a tous déjà eues en main. On y a vu passer Mario Kart, Zelda, Animal Crossing ou Smash Bros. On l’a essayée chez des amis, on s’est dit “un jour je la prendrai”. Souvent, ce qui retient, c’est le prix qui dépasse la barre psychologique que l’on s’était fixée.
Les Soldes changent clairement la donne. La Nintendo Switch OLED modèle Néon, accompagnée de sa pochette de transport officielle édition Splatoon, passe aujourd’hui à un tarif qui marque un vrai plancher. Pour ceux qui hésitaient depuis longtemps à craquer, c’est exactement le moment qu’on attendait.
- Écran OLED de 7 pouces pour une image nette et des couleurs intenses
- Jouez en mode portable, sur table ou sur TV grâce au dock inclus
- Pochette de transport Splatoon conçue pour protéger et transporter facilement la console
- Autonomie de la batterie jusqu'à 9 heures selon l'utilisation
- Manettes Joy-Con détachables pour jouer seul ou à plusieurs
- Stockage interne limité à 64 Go, nécessite une carte microSD pour les gros jeux
- Résolution maximale de 720p en mode portable, 1080p sur TV
- Absence de fonctionnalités multimédias avancées (pas d'application Netflix ou navigateur web complet)
L’écran OLED change vraiment l’expérience, surtout en mode portable
La Switch OLED n’est pas une simple “petite mise à jour”. Son écran OLED offre des couleurs nettement plus riches, des noirs profonds et une luminosité qui rend justice aux jeux Nintendo. Quand on joue en mode portable, la différence saute vraiment aux yeux.
Zelda devient plus immersif, Mario Kart plus lisible, les jeux indés gagnent en contraste. Et surtout, on peut jouer longtemps sans avoir l’impression de regarder un écran terne. Pour une console pensée justement pour alterner télé et portable, c’est un vrai plus.
Le pack inclut aussi une pochette officielle : un détail très pratique
La présence de la pochette de transport officielle n’est pas qu’un petit bonus marketing. C’est l’accessoire que tout possesseur de Switch finit par acheter. Elle protège l’écran, permet d’emporter la console sans stress dans un sac, et évite les rayures quand on la prête aux enfants.
Le fait qu’elle soit incluse dans ce pack économise un achat supplémentaire et rend le bundle encore plus intéressant pendant les Soldes.
La Switch reste la meilleure console familiale et conviviale
PlayStation et Xbox visent la puissance brute. La Switch, elle, vise autre chose : le jeu à plusieurs, sur le canapé, en déplacement, en vacances, chez des amis. Deux Joy-Con détachés, et on joue instantanément à deux sans racheter de manette.
C’est aussi la console idéale pour les enfants comme pour les adultes qui veulent se détendre. Jeux accessibles, licences cultes, multijoueur local… c’est la machine parfaite pour créer des soirées impromptues autour d’un Mario Party ou de Just Dance.
