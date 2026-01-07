La Nintendo Switch fait partie de ces consoles que l’on a tous déjà eues en main. On y a vu passer Mario Kart, Zelda, Animal Crossing ou Smash Bros. On l’a essayée chez des amis, on s’est dit “un jour je la prendrai”. Souvent, ce qui retient, c’est le prix qui dépasse la barre psychologique que l’on s’était fixée.

Les Soldes changent clairement la donne. La Nintendo Switch OLED modèle Néon, accompagnée de sa pochette de transport officielle édition Splatoon, passe aujourd’hui à un tarif qui marque un vrai plancher. Pour ceux qui hésitaient depuis longtemps à craquer, c’est exactement le moment qu’on attendait.