Ce modèle combine format nomade et espace de stockage généreux, proposé à un tarif rarement observé sur ce segment. L'occasion de s'équiper pour jouer partout, sans compromis sur la capacité ou la praticité.
La Nintendo Switch 2 atteint 399,99 € chez Amazon, soit une baisse de 5 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce format hybride accompagne le quotidien des joueurs, entre confort portable et accès rapide à ses jeux favoris. Son écran tactile de 7,9 pouces et la compatibilité avec les jeux de la première génération facilitent la transition, que l'on joue à la maison ou en déplacement.
La console affiche un grand écran tactile de 7,9 pouces, ce qui rend les sessions de jeu très lisibles, même dans les transports. Sa mémoire interne de 256 Go accueille facilement plusieurs titres, sans avoir à jongler avec les installations ou à supprimer des jeux. L'appareil s'inscrit parmi les modèles portables les plus polyvalents du moment.
- Écran tactile LCD 7,9 pouces avec rafraîchissement 120 Hz pour un affichage fluide
- Stockage interne généreux de 256 Go, extensible via micro SD
- Compatibilité totale avec les jeux de la première Switch
- Connectivité avancée : Wifi 6, 2 ports USB-C, HDMI 2.1
- Dock inclus compatible 4K et recharge rapide
- Format portable, ergonomie moins adaptée aux grandes mains sur de longues sessions
- Autonomie limitée lors d'une utilisation intensive en mode portable
- Pas de lecteur de cartouches physiques intégré
Une console pensée pour le jeu nomade et connecté
La console portable s'utilise aussi bien dans un salon que sur un trajet quotidien. Son design compact facilite le transport dans un sac, tout en gardant un écran de belle taille pour ne pas fatiguer les yeux. Le stockage interne de 256 Go évite de devoir effacer ses jeux préférés pour en tester de nouveaux. Certains diront que c'est devenu indispensable, surtout avec la multiplication des titres à télécharger. La connectivité Wi-Fi 6 renforce le confort lors des parties en ligne ou des mises à jour rapides avant de partir en vacances. On apprécie aussi la prise en charge des anciens jeux Switch, qui permet de reprendre sa ludothèque sans frais supplémentaires.
La compatibilité avec les manettes magnétiques et la connectique HDMI 2.1 rendent l'installation facile sur un écran de salon ou un moniteur externe. Le dock 4K proposé dans la boîte sert autant à recharger la console qu'à profiter d'une image nette sur un grand téléviseur. Si le noir mat change un peu des coloris classiques, il attire un peu plus les traces de doigts, mais rien de gênant pour un usage quotidien.
Un positionnement équilibré pour les joueurs mobiles
Amazon affiche la Nintendo Switch 2 à 399,99 €. Sa mémoire de 256 Go et son format hybride la rendent pratique pour varier les usages, entre parties à la maison et sessions rapides dans les transports. L'appareil reste simple à prendre en main et s'adapte à tous les profils de joueurs, qu'ils soient déjà familiers du catalogue Switch ou non. Ce prix la positionne bien pour qui cherche un appareil polyvalent, facile à transporter sans sacrifier la capacité de stockage.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts
- ⚡️ Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €