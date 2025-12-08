La console portable s'utilise aussi bien dans un salon que sur un trajet quotidien. Son design compact facilite le transport dans un sac, tout en gardant un écran de belle taille pour ne pas fatiguer les yeux. Le stockage interne de 256 Go évite de devoir effacer ses jeux préférés pour en tester de nouveaux. Certains diront que c'est devenu indispensable, surtout avec la multiplication des titres à télécharger. La connectivité Wi-Fi 6 renforce le confort lors des parties en ligne ou des mises à jour rapides avant de partir en vacances. On apprécie aussi la prise en charge des anciens jeux Switch, qui permet de reprendre sa ludothèque sans frais supplémentaires.

La compatibilité avec les manettes magnétiques et la connectique HDMI 2.1 rendent l'installation facile sur un écran de salon ou un moniteur externe. Le dock 4K proposé dans la boîte sert autant à recharger la console qu'à profiter d'une image nette sur un grand téléviseur. Si le noir mat change un peu des coloris classiques, il attire un peu plus les traces de doigts, mais rien de gênant pour un usage quotidien.