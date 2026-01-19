D’emblée, la Nintendo Switch 2 séduit par sa simplicité d’usage et sa capacité à s’adapter à différents contextes : jeu portable, soirées multijoueur, ou sessions plus classiques sur téléviseur. Le pack incluant Mario Kart World s’adresse particulièrement aux familles ou aux joueurs souhaitant disposer immédiatement d’un titre fédérateur.

Toutefois, la console reste fidèle à la philosophie Nintendo : elle ne vise pas la course à la puissance brute face aux consoles concurrentes. Les joueurs très sensibles aux performances graphiques ou aux jeux tiers les plus exigeants devront en être conscients.

Dans le contexte actuel des soldes d’hiver, cette offre à avantage fidélité s’adresse surtout aux consommateurs réguliers chez Carrefour, capables de rentabiliser rapidement l’avoir généré. Pour eux, c’est une manière pragmatique de lisser la dépense sans attendre une baisse de prix franche, encore rare sur ce type de produit récent.