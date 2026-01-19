Les soldes d’hiver réservent encore quelques opportunités intéressantes pour les joueurs. Carrefour propose actuellement un avantage fidélité conséquent sur la Nintendo Switch 2, permettant de réduire la facture… à condition d’être bien équipé de la carte maison.
La Nintendo Switch 2 est proposée chez Carrefour au prix affiché de 419,49 €, mais avec 10 % reversés sur la carte de fidélité, soit 41,95 € en avantage fidélité. Le coût « net » revient ainsi à 377,54 €, à condition d’utiliser cet avoir lors d’un prochain achat. Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, de son côté, bénéficie d’un avantage fidélité encore plus élevé, avec 45,49 euros crédités, ramenant son prix effectif à 409,41 euros.
Attention : il ne s’agit pas d’une réduction immédiate. Cette offre est strictement réservée aux détenteurs de la carte de fidélité Carrefour gratuite, et l’économie se fait sous forme d’avoir utilisable ultérieurement, jusqu’au 3 février.
- Design compact et ergonomique
- Écran tactile 7,9 pouces, 120 Hz
- Stockage interne de 256 Go
- Compatibilité avec les jeux Switch 1
- Connectivité avancée avec WiFi 6
- Pas de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires
- Dépendance à l'écosystème Nintendo
Nintendo Switch 2 : une évolution attendue pour les joueurs Nintendo
Avec la Switch 2, Nintendo affine une formule déjà bien maîtrisée. La console conserve son concept hybride, tout en améliorant sensiblement ses performances et son confort d’utilisation. Pour une analyse détaillée de ses évolutions techniques et de son positionnement, vous pouvez consulter le test complet de la Nintendo Switch 2 sur Clubic.
Pensée pour convenir aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux fans de longue date, la Switch 2 se distingue par une interface toujours aussi accessible, une meilleure fluidité dans les jeux récents et une compatibilité optimisée avec les accessoires existants.
Des caractéristiques solides, avec quelques limites à connaître
D’emblée, la Nintendo Switch 2 séduit par sa simplicité d’usage et sa capacité à s’adapter à différents contextes : jeu portable, soirées multijoueur, ou sessions plus classiques sur téléviseur. Le pack incluant Mario Kart World s’adresse particulièrement aux familles ou aux joueurs souhaitant disposer immédiatement d’un titre fédérateur.
Toutefois, la console reste fidèle à la philosophie Nintendo : elle ne vise pas la course à la puissance brute face aux consoles concurrentes. Les joueurs très sensibles aux performances graphiques ou aux jeux tiers les plus exigeants devront en être conscients.
Dans le contexte actuel des soldes d’hiver, cette offre à avantage fidélité s’adresse surtout aux consommateurs réguliers chez Carrefour, capables de rentabiliser rapidement l’avoir généré. Pour eux, c’est une manière pragmatique de lisser la dépense sans attendre une baisse de prix franche, encore rare sur ce type de produit récent.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.