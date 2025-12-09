Le format compact permet de jouer partout, seul ou à plusieurs, grâce à une offre rarement proposée à ce niveau de tarif. La réduction actuelle rend l'accès à ces nouveautés encore plus accessible.
Le pack Nintendo Switch 2 passe à 469,99 € avec une remise immédiate de 11 %, soit le prix le plus bas jamais vu pour cette version. Cette console portable s'utilise aussi bien en déplacement qu'à la maison, avec Mario Kart World inclus et deux volants pour jouer à plusieurs.
L'offre est disponible chez Cdiscount. L'écran tactile de 7,9 pouces, le stockage de 256 Go et la compatibilité avec les jeux Switch 1 en font une option polyvalente pour les familles comme pour les amateurs de jeux vidéo.
La console portable propose un écran tactile de 7,9 pouces pour jouer confortablement, même en déplacement. Le stockage de 256 Go permet de conserver de nombreux jeux et contenus sans souci. Elle s'adresse aux joueurs qui recherchent à la fois simplicité d'utilisation et flexibilité au quotidien.
- Écran tactile LCD 7,9 pouces avec rafraîchissement 120 Hz pour une expérience visuelle fluide
- Stockage interne de 256 Go, extensible via micro SD pour accueillir de nombreux jeux
- Connexion Wifi 6 pour des parties en ligne rapides et stables
- Dock fourni compatible 4K, adapté à un usage sur téléviseur
- Compatibilité totale avec les jeux de la première Switch, préservant votre ludothèque
- Absence de lecteur physique pour les jeux, usage limité aux versions numériques
- Autonomie variable selon l'usage intensif de l'écran 120 Hz
- Accessoires nécessaires pour profiter de certaines fonctionnalités avancées comme le jeu à la souris non inclus
Un pack pensé pour le jeu à plusieurs
La console Nintendo Switch 2 accompagne facilement les déplacements, grâce à son format compact et à son écran tactile lumineux. Vous alternez entre sessions de jeu en solo et moments partagés autour de Mario Kart World, souvent sur le pouce, avec deux volants inclus pour varier les styles de course.
La capacité de stockage de 256 Go limite les arbitrages entre vos titres favoris, tout en facilitant le partage de la console au sein du foyer. La compatibilité avec les anciens jeux Switch prolonge la durée de vie de votre ludothèque et simplifie la transition pour ceux qui découvrent la gamme ou souhaitent la compléter.
Un positionnement accessible et polyvalent
Chez Cdiscount, la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World s'affiche à 469,99 €. Ce prix place le pack parmi les offres les plus complètes pour jouer en famille ou entre amis, avec des accessoires adaptés à tous les âges.
Le format hybride reste pratique pour ceux qui partagent leur temps entre déplacement et maison, sans sacrifier le confort d'usage ou la variété des jeux. La compatibilité étendue et la facilité de partage font de cette version une solution fiable pour élargir ses usages, avec un tarif qui simplifie la décision.
