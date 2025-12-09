Le pack Nintendo Switch 2 passe à 469,99 € avec une remise immédiate de 11 %, soit le prix le plus bas jamais vu pour cette version. Cette console portable s'utilise aussi bien en déplacement qu'à la maison, avec Mario Kart World inclus et deux volants pour jouer à plusieurs.

L'offre est disponible chez Cdiscount. L'écran tactile de 7,9 pouces, le stockage de 256 Go et la compatibilité avec les jeux Switch 1 en font une option polyvalente pour les familles comme pour les amateurs de jeux vidéo.