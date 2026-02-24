Cette promotion porte sur la Nintendo Switch OLED en coloris blanc ou néon, livrée avec son dock intégrant un port LAN ; une fonctionnalité absente du dock de la Switch classique, appréciable pour jouer en mode TV avec une connexion filaire stable. La console dispose de 64 Go de stockage interne, d’un support arrière large et ajustable, et de l’ensemble des accessoires habituels : Joy-Con, câble HDMI, adaptateur secteur avec réducteur EU fourni. Le vendeur expédie depuis l’Espagne selon les informations de la fiche, ce qui peut réduire les délais par rapport à une livraison directe depuis l’Asie.

Avec la Switch 2 désormais bien ancrée sur le marché, la Switch OLED connaît mécaniquement une pression à la baisse sur ses prix ; et c’est ce contexte qui génère des opportunités réelles pour les acheteurs. La console conserve une compatibilité totale avec l’ensemble du catalogue Nintendo Switch, fort de milliers de titres, et son positionnement “milieu de gamme accessible” prend tout son sens face aux 469 € de la nouvelle génération.

Les analystes du secteur anticipent d’ailleurs une possible hausse des prix de la Switch 2 en 2026, ce qui renforce indirectement l’attractivité de la OLED à ce tarif. Reste que les conditions de cette offre spécifique méritent d’être intégrées avant toute décision.