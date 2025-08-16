MSI publie une mise à jour qui rebat les cartes et place la nouvelle console à base de processeur Intel Lunar Lake en très bonne position. Un petit séisme pour AMD ?
Il y a seulement quelques jours, MSI lançait ses nouvelles consoles portables Claw 8 avec, d'un côté, la Claw 8 AI+ équipée d'un APU Intel Core Ultra 7 258V et, de l'autre, la Claw 8 « tout court » avec son APU AMD Ryzen Z2 Extreme. Un premier test semblait donnait une solide avance à la seconde… avant qu'une mise à jour ne change un peu la donne.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Une histoire de PL1 et de PL2…
Si la sortie de la nouvelle console MSI Claw 8 AI+ reste assez confidentielle, on commence à voir quelques tests fleurir sur le Web et pas chez n'importe qui puisque l'un des plus récents est proposé par nos confrères de TechPowerUp.
Des confrères qui ont, coup sur coup, réalisé deux publications à propos de cette console MSI : le test tout d'abord et, dans la foulée donc, une mise à jour afin de refléter l'impact d'une mise à jour logicielle mise en place par Intel/MSI et lancée via le MSI Update Center de la firme taiwanaise.
La mise à jour est cruciale. En effet, lors de leur test, nos confrères se sont rendu compte que les réglages d'alimentation PL1 et PL2 étaient bloqués sur la même valeur dans la version de base de la console. De fait, elle ne pouvait augmenter sa consommation par rapport à cette valeur de base.
Il faut savoir que, chez Intel, le PL1 – Processor Base Power – correspond à la puissance minimale utilisée par le système alors que le PL2 – Maximum Turbo Power – doit permettre d'offrir plus de jus au processeur, dans les limites des 37 watts gérés par les puces Lunar Lake.
Jusqu'à 30 % de performances en plus
Découpler les PL1 et PL2 est une option particulièrement importante dans le cas des configurations Intel et même si l'écart entre les deux n'est que de 1 W, on peut déjà aboutir à des performances sensiblement différentes.
Ce 1 W de différence minimum est justement ce que met en place la mise à jour proposée par MSI. Logiquement, nos confrères de TechPowerUp ont donc mis à jour leur console et reconduit un certain nombre de tests pour aboutir à des performances en progression d'au moins 10 % comme annoncé par MSI.
Sur Cyberpunk 2077, l'impact de la mise à jour est très net ! ©TechPowerUp
Mais ces 10 % ne sont qu'un minimum et TechPowerUp confirme que les choses peuvent aller bien plus haut : sur Cyberpunk 2077 ou Space Marine 2, on parle plutôt de 30 % de mieux ! Les choses varient pas mal en fonction des jeux et nous n'allons pas reprendre tous les titres utilisés par nos confrères.
Une autre chose saute aux yeux : alors que sans cette mise à jour la Claw 8 AI+ était derrière la console AMD retenue par TechPowerUp – une Zotac Zone avec son APU Ryzen 7 8840U – la console de MSI passe devant sa concurrente grâce à ce salvateur correctif. L'écart peut même être assez net.
Il est encore trop tôt pour affirmer que la MSI Claw 8 AI+ est la plus puissante des portables sur le marché car la comparaison avec l'autre Claw 8 de MSI – celle dotée d'un APU Ryzen Z2 Extreme – n'a pas été réalisée après la publication de la mise à jour. Reste que le duel sera à n'en pas douter plus intéressant…