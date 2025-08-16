Mais ces 10 % ne sont qu'un minimum et TechPowerUp confirme que les choses peuvent aller bien plus haut : sur Cyberpunk 2077 ou Space Marine 2, on parle plutôt de 30 % de mieux ! Les choses varient pas mal en fonction des jeux et nous n'allons pas reprendre tous les titres utilisés par nos confrères.

Une autre chose saute aux yeux : alors que sans cette mise à jour la Claw 8 AI+ était derrière la console AMD retenue par TechPowerUp – une Zotac Zone avec son APU Ryzen 7 8840U – la console de MSI passe devant sa concurrente grâce à ce salvateur correctif. L'écart peut même être assez net.

Il est encore trop tôt pour affirmer que la MSI Claw 8 AI+ est la plus puissante des portables sur le marché car la comparaison avec l'autre Claw 8 de MSI – celle dotée d'un APU Ryzen Z2 Extreme – n'a pas été réalisée après la publication de la mise à jour. Reste que le duel sera à n'en pas douter plus intéressant…