Avant de traiter la question de nouvelle machine, évoquons le cas de cette variante 2 To. Il s'agit d'une déclinaison baptisée Polar Tempest Edition pour laquelle MSI a donc logiquement retenu un coloris largement blanc.

Cette variante de la Claw 8 AI+ ne change pas réellement sur le fond et sa carte mère intègre donc toujours une puce Intel Core Ultra 7 258V épaulée par 32 Go de mémoire vive LPDDR5X-8533. En revanche, pour justifier son nom, elle troque donc le châssis noir originel pour une itération au dos toujours aussi noir, mais à la face avant presque entièrement blanche.

La litanie des spécifications techniques se poursuit sans changement particulier par rapport au modèle originel avec, notamment, la batterie de grande capacité (80 Wh) et la dalle FHD+ (1 920 x 1 200) de 8 pouces de diagonale. Toutefois, MSI a opté pour un autre changement en proposant un SSD de 2 To sur ce qui risque d'être une sorte « d'édition spéciale » de sa machine.

Une édition qui devrait être disponible chez les revendeurs avant la fin du mois de mai et on parle d'un tarif de 1 000 dollars ou 1 100 euros selon notre côté de l'océan Atlantique. Oui, ça fait tout de même cher l'upgrade à 2 To.