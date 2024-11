Cette dernière ne devrait s'accompagner que de 16 Go de mémoire LPDDR5X-8533, contre 32 Go sur la version « 258V ». En revanche, l'une et l'autre auront bien droit au traitement « cœurs Xe2 » pour la partie graphique intégrée.

De plus, les deux versions de la console devraient aussi se distinguer par une dalle de plus grande taille que sur les précédentes consoles portables, si l'on fait exception des KUN et Legion GO. On parle ici de 8 pouces de diagonale. Une dalle de 120 Hz avec 500 nits de luminosité maximale, mais pas d'OLED en vue. Enfin, on évoque aussi une batterie de 80 Wh.