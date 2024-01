CES 2024 : MSI confirme la Claw, sa première console portable, et son partenariat avec Intel

Sans trop entrer dans les détails, MSI souligne bien que la technologie XeSS d'Intel est l'un des atouts de sa machine. En effet, grâce à ses 16 cœurs CPU, mais aussi et surtout ses 8 cœurs GPU (Xe-Cores), le Core Ultra 7 155H est tout à fait capable de prendre en charge la technologie XeSS, concurrente Intel du DLSS de NVIDIA.

MSI insiste aussi sur la présence de sa technologie maison de refroidissement Cooler Boost Hyperflow qui « aide à diriger le flux d’air vers les composants internes et à assurer des performances gaming optimales ». La marque a opté pour une batterie 6 cellules de 53 Whr pour une autonomie affichée de « 2 heures sous des conditions de jeu extrêmes ».

Pour le reste, MSI s'est montré relativement sage avec un écran de 7 pouces en dalle IPS 1 080p @ 120 Hz. Il est question de 16 Go de RAM en LPDDR5 et, c'est plus regrettable, d'un SSD au format 2230… dont on ne connaît d'ailleurs pas la capacité. Enfin, notons que Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 seront au menu d'une machine dont nous n'attendons que le prix et la date de sortie.