CES 2024 : toutes les annonces en DIRECT

Le premier CES a eu lieu à New York en juin 1967. À l'origine, le salon avait lieu deux fois par an : une version d'hiver à Las Vegas et une version d'été, qui s'est déroulée dans diverses villes comme Chicago, Orlando, et même à nouveau à New York avant de se fixer finalement à Las Vegas.



Sitôt, le CES de Las Vegas a pris de l'ampleur et est devenu l'une des plus importantes expositions commerciales au monde. Au fil du temps, de nombreux appareils et technologies qui sont devenus des éléments essentiels de la vie moderne ont été lancés ou mis en avant lors du CES, y compris les lecteurs de vidéodisques en 1974, le caméscope en 1981, le CD-ROM en 1984, la technologie de la télévision haute définition à la fin des années 1990, et bien d'autres innovations emblématiques.



Depuis son lancement, le CES a connu plusieurs changements, notamment le passage à une fréquence annuelle. En 1998, l'événement d'été a été supprimé, laissant le CES de janvier à Las Vegas comme le seul événement annuel.



Le CES a également dû s'adapter à l'évolution de la technologie et du marché. Il a élargi son champ d'action en incluant les technologies mobiles et Internet, reflétant les changements dans la manière dont les consommateurs interagissent avec l'électronique. Dans les années 2010, le CES a mis l'accent sur les technologies intelligentes et connectées, incarnant la convergence croissante de la technologie dans tous les aspects de la vie quotidienne.



Au fil du temps, le CES est devenu plus qu'un simple salon commercial ; c'est une démonstration globale de l'avenir de la technologie. Malgré les défis posés par des événements comme la pandémie de COVID-19, qui a forcé le CES 2021 à se tenir virtuellement pour la première fois dans son histoire, le salon continue de jouer un rôle central dans le façonnement de la conversation mondiale autour de l'innovation technologique.