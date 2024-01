CES 2024 : Samsung dévoile son tout premier écran MicroLED transparent

Samsung expose en effet une nouvelle dalle MicroLED sur son stand. Avec une épaisseur d’à peine 1 centimètre, elle se montre totalement transparente et sans aucun cadre. Les puces MicroLED étant imprimées dans un matériau proche du verre, la réflectance et la dispersion de la lumière y sont largement optimisées. Le coréen laisse d'ailleurs voir d'autres écrans transparents sur son stand afin que les visiteurs et journalistes de passage puissent y apprécier la différence. À côté d'écrans transparents de type LCD et OLED, dotés d'un cadre et d'un revêtement plus ou moins teinté pour éviter les reflets, le MicroLED transparent de Samsung fait figure d'exception. Bien sûr, transparent ou pas, le MicroLED a toujours l'intérêt d'être entièrement modulable, permettant ainsi des configurations libres et personnalisées, idéales pour des installations professionnelles.