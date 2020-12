Samsung annonce un téléviseur 4K de 110" MicroLED !

« Nous attendons de la technologie d’affichage MicroLED qu’elle détermine l’avenir des téléviseurs. Avec le MicroLED de 110 pouces, nous lançons également un écran de télévision doté de la technologie la plus avancée sur le marché grand public », explique Peter Vanden Bossche pour le compte de Samsung Benelux.

L'entreprise annonce également des MicroLED fabriquées à partir de matériaux inorganiques, durables et résistants. Samsung estime la durée de vie du téléviseur à environ 100 000 heures, soit plus d'une décennie. « Le secret de cette technologie est que les 8 millions de pixels s’illuminent individuellement et produisent ainsi eux-mêmes de la lumière et des couleurs », explique la marque .

Pour l'heure, aucune date de disponibilité n'a été spécifiée, et aucun prix n'a été officialisé. On ne doute cependant pas que ce dernier devrait être relativement élevé, les premières informations à ce sujet évoquant un tarif à hauteur de 170 000 000 de wons, soit près de 130 000 euros…