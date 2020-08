Après Samsung, LG s'essaie aussi aux écrans Micro Led

En ce qui concerne le développement d'écrans Micro LED chez LG, on

attend un déploiement sur le marché du grand public – à prix fort – avant la fin de l'année. L'écran, selon le site MicroLEDInfo, afficherait une définition de 640 x 360 pixels collés les uns aux autres, à partir de 36 modules. Ceux-ci pourraient atteindre une luminosité moyenne de 600 cd/m² et une luminosité maximale 1 200 cd/m². L'écran devrait atteindre 163 pouces, soit plus que The Wall Luxury de Samsung, qui en fait 146. Et qui est vendu au prix de 350 000 euros.