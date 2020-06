Apple s'offre une usine destinée à produire des écrans MicroLED

Apple a de la suite dans les idées. Alors que le groupe aurait d'ores et déjà dans les tuyaux pas moins de six futurs produits utilisant des écrans MiniLED (déjà utilisé par certains constructeurs, comme MSI sur son récent Creator 17), voilà qu'un investissement de 330 millions aurait été signé par Tim Cook pour une usine taïwanaise de fabrication d'écrans LED et MicroLED.

Son avantage par rapport à l'OLED est par ailleurs double : il permet en théorie une meilleure luminosité maximale et a surtout pour intérêt de ne pas être autant sujet au marquage (éléments restant « imprimés » sur la dalle à force d'être affichés, comme les logos de chaînes de télévision, par exemple). Un problème qui fait beaucoup de tort à l'OLED, surtout sur le marché des téléviseurs , et qui contribue à limiter son adoption sur ordinateurs portables et moniteurs .

Technologie auto-émissive (contrairement aux technologies LED et MiniLED, qui fonctionnent toujours à l'aide d'un système de rétroéclairage), le MicroLED est pressenti comme un rival de choix pour l'OLED en permettant un contraste infini, et une excellente restitution des couleurs.

Les technologies MiniLED et MicroLED ont aussi pour atout de permettre des écrans plus fins que les dalles LCD classiques et plus efficaces d'un point de vue énergétique. Autant de qualités dont Apple compterait tirer profit sur des appareils mobiles.

D'après les rumeurs, si la firme se concentrerait sur la technologie MiniLED pour ses futurs iMac, MacBook et iPad, le MicroLED pourrait bien être employé dès 2020 par Apple : d'abord sur des Apple Watch. À terme, l'apparition sur le marché d'iPhone troquant l'OLED pour le MicroLED n'est pas non plus à exclure. Reste que les dalles MicroLED sont complexes à fabriquer et produire en masse, ce qui laisse entrevoir une généralisation tardive de ces écrans sur le marché. En un mot, patience…