Après un premier essai l'année dernière, LG fournira presque un quart des écrans OLED des prochains iPhone

Selon le magazine coréen TheElec, LG fournirait des dalles OLED pour un seul modèle d'iPhone 12, à savoir l'iPhone 12 Max. Les trois autres déclinaisons (iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max) seraient donc équipées de dalles Samsung.

Reste désormais à voir quelles seront les différences entres les dalles OLED Samsung et celles signées LG, sachant que les modèles iPhone 12 Pro disposeront d'une nouvelle technologie Y-OCTA, qui promet notamment un affichage plus fin et plus clair. Verdict en fin d'année.