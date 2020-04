iPhone 12 : prix, date de sortie, caractéristiques, on fait le point sur ce que l'on sait

© EverythingApplePro

iPhone 12 : 4 nouveaux modèles à prévoir

Quelques caractéristiques des iPhone 12. © FrontPageTech

iPhone 12 : écran OLED 5,4 pouces

iPhone 12 Max : écran OLED 6,1 pouces

iPhone 12 Pro : écran OLED 6,1 pouces

iPhone 12 Pro Max : écran OLED 6,7 pouces

Design : qu'est-ce qui change sur l'iPhone 12 ?

L'iPhone 12 Pro Max comparé à l'iPhone 11 Pro Max. © EverythingApplePro

Les iPhone 12 devraient voir leurs bordures affinées. © EverythingApplePro

Écran : enfin de l'OLED pour tous... et du 120 Hz ?

Quid de l'encoche ?

L'iPhone 12 n'échappera pas à l'encoche. © Jon Prosser

L'USB-C ? Toujours pas pour cette fois

Apple s'en tiendra à un port Lightning pour la huitième année consécutive. © EverythingApplePro

Photo : l'iPhone passe au LIDAR

Sur son iPhone 12 Pro, Apple intègrerait un capteur LIDAR. © EverythingApplePro

Performances : l'Apple A14, un SoC gravé en 5 nm

L'iPhone 12 sera-t-il compatible 5G ?

iPhone 12 : à quel prix seront vendus les nouveaux smartphones Apple ?

Quand sortiront les iPhone 12 ?

Alors qu'il n'est pas attendu avant la rentrée prochaine, l'iPhone 12 commence à faire parler de lui. Au point que, ces derniers jours, on ne compte plus les rumeurs et autres indiscrétions qui commencent à fleurir sur la toile.Faisons le point sur ce que l'on sait déjà des futurs smartphones d'Apple.En septembre dernier, Apple sortait trois nouveaux smartphones : l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, et l'iPhone 11 Pro Max. À l'automne prochain, en revanche, un quatrième pourrait s'ajouter auD'après l'étoile montante duJon Prosser, particulièrement bien informé concernant la nouvelle fournée d'iPhone, Apple déclinerait sa prochaine gamme comme suit:On remarque que la diagonale des différents modèles varie largement par rapport aux modèles actuels. Pour rappel, l'iPhone 11 mesure 6,1 pouces, l'iPhone 11 Pro 5,8 pouces et l'iPhone 11 Pro Max 6,5 pouces.Comme nous venons de l'écrire, l'iPhone 12 se déclinera dans des formats bien différents des actuels. Si les iPhone 12 Max et 12 Pro afficheront une diagonale semblable (6,1 pouces, soit identique à l'iPhone XR / 11), l'iPhone 12 devrait s'avancer comme un modèle très compact. Surtout en comparaison du monstre de 6,7 pouces que sera probablement l'iPhone 12 Pro Max.Mais, comme on s'y attendait, la gamme d'iPhone 12 portera aussi d'importants changements en termes d'esthétique. Comme le montrent de premiers rendus en 3D basés sur des schémas industriels, les nouveaux iPhone pourraient profiter d'une découpe plus anguleuse. Quitte à rappeler, au choix, les iPhone 5 d'antan ou les plus récents iPad Pro Les matériaux utilisés par Apple varient également. Toujours d'après Jon Prosser, les iPhone 12 et 12 Max seront conçus en aluminium — comme tous les autres iPhone jusqu'à présent —, mais pas les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, qui afficheront un châssis en acier inoxydable. De quoi craindre une hausse sensible du prix de ces derniers modèles ?De plus, on remarque aussi sur les différents modèles CAD montrent très clairement ce qui semble être un Smart Connector sur la tranche droite de l'appareil. De quoi prévoir l'arrivée prochaine d'un Apple Pencil dédié à l'iPhone ?Apple a été parmi les premiers constructeurs du marché à miser sur un écran surcadencé à 120 Hz. C'était sur l'iPad Pro de deuxième génération, en 2017. Seulement, il ne s'est jamais décidé à franchir ce pas sur ses iPhone. Jusqu'à cette année.D'après DigiTimes, les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max pourront grimper à 120 Hz . Une délicatesse réservée aux modèles les plus onéreux donc, mais qui est malgré tout balancée par une très bonne nouvelle pour tout le monde : l'intégralité du2020 devrait profiter d'un écran OLED.En effet, depuis 2017 et la sortie de l'iPhone X, Apple n'offre ses écrans OLED qu'aux modèles haut de gamme. Or, cette année, même les iPhone 12 et 12 Max, que l'on attend commercialisés sous la barre des 1000€, pourront aussi en profiter.Si l'écran des prochains iPhone devraient connaître un joli bond en avant technique, il y a fort à parier qu'ils seront toujours balafrés d'une épaisse encoche.N'en déplaise aux détracteurs : Apple ne compte certainement pas remiser Face ID au placard... pas plus que de réintégrer Touch ID sur ses prochains modèles, à en juger par les dernières rumeurs. En réalité, un récent brevet partagé par Jon Prosser (encore lui...) donne à voir une encoche listant les différents capteurs que les iPhone 12 intégreront.Rassurons-nous : cette encoche devrait être beaucoup plus réduite que celle dont disposent les iPhone X et ultérieurs. À en juger par le schéma, on devrait se rapprocher d'une encoche à la Huawei P20 Pro ou OnePlus 6.Même si Apple a franchi le cap de l'USB-C sur son iPad Pro en 2018, il se refuse toujours à le faire sur ses iPhone. Et, malheureusement, l'iPhone 12 ne devrait pas faire exception.D'après des plans ayant fuité sur le net ces derniers jours, on voit clairement que le futur smartphone à la pomme s'en tient au port Lightning présent depuis maintenant 8 ans.Plaisantant sur les réseaux sociaux, Jon Prosser prévoit quant à lui qu'Apple proposera un smartphone totalement dépourvu de port avant même de passer à l'USB-C. Chiche ?On l'a vu avec le dernier iPad Pro : le LIDAR est la nouvelle marotte d'Apple. Au point de vouloir en intégrer dans son futur smartphone.Grossièrement, il s'agit d'un nouveau capteur de type temps de vol qui permet au smartphone de dresser une carte de profondeur précise. Deux utilités à cela : permettre un tas d'applications en réalité augmentée, et offrir un mode portrait bien plus convaincant en détourant plus harmonieusement le sujet de la photo.Mais de ce que l'on en sait pour le moment, ce capteur LIDAR pourrait bien être la seule nouveauté de l'iPhone 12 en matière de photo. D'ailleurs, celui-ci se réserverait aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Du reste, les autres capteurs resteraient identiques à ceux utilisés depuis des années par Apple. À savoir un capteur standard de 12 mégapixels (1/2.55", ƒ/1.8), un ultra grand-angle 12 mégapixels et un téléobjectif 2x de 12 mégapixels.Malgré de nets progrès en matière de traitement photo sur les derniers modèles, Apple commence donc à accuser d'un retard monumental face à des concurrents comme Huawei, dont le P40 Pro dispose d'un énorme capteur 50 mégapixels de 1/1.28".Signalons tout de même que certains informateurs parient malgré tout sur l'arrivée d'un capteur 64 mégapixels sur l'iPhone 12. Mais mieux vaut rester prudent à ce stade.L'an dernier, l'Apple A13 avait permis à la firme de franchir un cap en matière de performances. Ultra véloce, son chipset était aussi beaucoup plus économe en énergie, tout en offrant des capacités de traitement de l'image bien plus convaincantes que par le passé.On attend de son successeur, l'A14 qui équipera très certainement l'iPhone 12, de pousser toujours plus loin ces différents curseurs. D'après DigiTimes, le nouveau SoC d'Apple serait même gravé en 5 nm , offrant des performances encore 15% supérieures à l'actuel A13.Si la plupart des concurrents d'Apple sont déjà passés sur des modems 5G, la firme de Cupertino s'est accordé un an supplémentaire pour peaufiner son produit.Mais d'après le réputé Ming-Chi Kuo, tous les iPhone 12 devraient supporter la 5G à l'automne prochain. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui prévoient de conserver leur smartphone pendant des années, mais un élément qui fait également craindre une hausse des prix assez salée.Apple a surpris son monde en septembre dernier. Son iPhone 11 a été commercialisé 50€ (809€) moins cher que son prédécesseur l'iPhone XR (859€). Une ristourne inédite dans l'histoire d'Apple, qui ne devrait pas se répéter cette année.Si l'on parle beaucoup d'Apple ces derniers jours grâce au lancement à prix plancher de l'iPhone SE , il y a assez peu de chances que les futurs iPhone 12 se montrent à ce point abordables.D'abord, nous avons bien vu tout au long de l'année que tous les constructeurs ayant opté pour une puce compatible 5G avaient augmenté leurs tarifs. Samsung vend ainsi son Galaxy S20 5G 100€ plus cher que la version 4G. OnePlus et Xiaomi en ont quant à eux profité pour opérer une montée en gamme importante, et affichent leurs flagships respectifs à partir de 699 et 799€ — soit entre 100 et 300€ plus cher que l'an passé.Si l'on peut douter qu'Apple résiste à la tentation de l'inflation avec ses nouveaux modèles, le manque d'informations concrètes à ce sujet ne nous permet pas vraiment de nous projeter. Il faudra probablement attendre la sortie officielle des iPhone 12 pour en avoir le cœur net.Habituellement, Apple présente toujours ses nouveaux smartphones à la mi-septembre pour une sortie la semaine suivante. Or, la situation liée au Covid-19 a poussé les constructeurs à revoir leur calendrier.Mais concernant Apple, les rumeurs se suivent et ne se ressemblent pas. Le mois dernier, des bruits de couloir laissaient entendre que la sortie des nouveaux iPhone pourrait être retardée de plusieurs mois . Mais, il y a quelques semaines, des déclarations de Foxconn laissaient entendre qu' un lancement à l'automne est toujours d'actualité En définitive, mieux vaut sans doute tabler sur une période allant de mi-septembre à fin novembre afin de ne pas se faire de faux espoirs concernant l'iPhone 12.