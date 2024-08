Eh bien non, ce n'est pas le développement de batterie plus performantes qui permettra, dans un premier temps, d'augmenter l'autonomie de nos appareils mobiles. Pour Samsung Display, l'élément clé n'est autre que l'écran ! Il faut dire que le constructeur a tout à gagner à développer des écrans OLED plus performants. D'abord car le géant coréen a laissé de côté ses chaînes de productions de dalles LCD, mais aussi car le progrès est nécessaire pour que Samsung restent compétitifs sur ce secteur face à LG Display. Comptant Samsung Electronics et Apple parmi ses clients, la production de dalles OLED de Samsung Display est également engagée du côté des moniteurs et autres téléviseurs, des secteurs où l'évolution de l'affichage peut jouer un rôle majeur.