Samsung dévoile Eco² OLED, sa nouvelle technologie d'affichage mobile économe en énergie qui équipera le Galaxy Fold 3

Comme le précise TechRadar, Samsung a breveté son Eco² OLED sur pas moins de sept marchés différents, dont les États-Unis, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la Chine et le Japon. Signe, s'il en fallait, que le géant coréen croit très fort dans cette nouvelle technologie d'affichage OLED, qui bénéficie déjà au Galaxy Z Fold 3. D'ores et déjà disponible, l'appareil devrait ouvrir la voie à l'intégration de cette technologie à d'autres smartphones haut de gamme de Samsung à l'avenir, mais aussi (et de façon bien plus large) aux mobiles d'autres constructeurs.

Sur le marché des composants électroniques, Samsung Display est en effet l'un des principaux fournisseurs de dalles OLED de petit format, pour smartphones et tablettes. Ses dalles sont très régulièrement commandées par de nombreuses firmes concurrentes de Samsung Electronics, dont Apple, Xiaomi, Oppo ou encore OnePlus, qui les utilisent ensuite sur leurs propres smartphones. Dans ces conditions, on peut raisonnablement espérer que les bienfaits de l'Eco² OLED bénéficieront prochainement à de nombreux appareils… qu'ils soient estampillés Samsung ou non.