La version Pro du Xiaomi Redmi Note 10 et son capteur 108 mégapixels encore plus abordable

Il est temps de nous attarder sur les spécificités techniques de ce smartphone Xiaomi qui embarque un écran AMOLED 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette dalle est tout simplement magnifique, bien contrastée et fluide. Quant au processeur, il s'agit d'un Snapdragon 732G épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD). Les performances sont satisfaisantes sur la plupart des tâches.