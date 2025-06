Les températures sont hautes, et Amazon en profite pour mettre en avant plusieurs références dédiées au confort thermique. Le climatiseur Electrolux Comfort 600, robuste et silencieux, s’affiche à un tarif compétitif, tout comme le modèle Comfee’ plus compact, idéal pour des espaces réduits. En complément, le ventilateur Rowenta Turbo Silence assure une bonne circulation d’air sans bruit excessif.

Côté entretien, deux belles offres attirent l’attention : le Dyson V8 Advanced, valeur sûre pour un ménage quotidien sans fil, et l’aspirateur robot DREAME X40 Ultra, parfait pour automatiser le nettoyage tout en profitant de sa fonction serpillière intelligente. Ces modèles s’adressent autant aux grands espaces qu’aux utilisateurs pressés.

Enfin, difficile d’ignorer les promotions sur les écrans. La TV Philips Ambilight 4K 65 pouces propose une immersion visuelle saisissante grâce à ses LED ambiantes, tandis que les fans de gaming ou de streaming profiteront de la TV QLED Continental Edison 55” ou du modèle Samsung QLED 2025, tous deux bien remisés pour l’occasion.