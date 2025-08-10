Aujourd’hui, Amazon sort l’artillerie lourde avec 15 offres qui vont faire plaisir aux chasseurs de bonnes affaires. Entre high-tech, maison, gaming et accessoires du quotidien, ces remises exceptionnelles pourraient bien vous permettre de craquer sans culpabiliser.
En ce dimanche 10 août 2025, Amazon profite de la période estivale pour mettre en avant une série de remises alléchantes. Le géant du e-commerce propose aujourd’hui 15 promos sur des produits variés, allant du high-tech à l’électroménager, en passant par le gaming et les accessoires du quotidien. Que vous soyez à la recherche d’un aspirateur robot, d’une console PS5 Slim, d’un PC portable gamer ou encore d’accessoires pratiques comme des batteries externes et des cartes mémoire, il y a de quoi faire de belles affaires. Curieux de découvrir ces offres ? Voici les bons plans à saisir sans attendre.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,99€/mois pendant 1 an (-49%)
- Pass Télépéage Ulys Classic avec 12 mois offerts (0€ les mois non utilisés)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash à saisir
- Aspirateur robot Lefant M210P à 99,99 € au lieu de 359,00 €.
- Apple AirTag à 28,61 € au lieu de 39,00 €.
- Mini PC Windows 11 Pro à 189,91 € au lieu de 259,00 €.
- Batterie UGREEN Nexode 45W 20000mAh à 29,99 € au lieu de 49,99 €.
- Écran PC iiyama G-Master G2445HSU-B2 à 87,81 € au lieu de 99,00 €.
- Carte microSD Lexar 64 Go à 9,99 € au lieu de 12,99 €.
- Batterie externe 10000mAh 22,5W à 20,75 € au lieu de 34,99 €.
- PC portable gamer ERAZER Crawler E30e à 424,99 € au lieu de 619,85 €.
- Console PS5 Slim Standard à 499,99 € au lieu de 549,00 €.
- Google Pixel 9 + Buds A-Series à 599,99 € au lieu de 901,99 €.
- Batterie externe INIU 20000mAh 22,5W à 26,99 € au lieu de 49,99 €.
- Aspirateur lavant Tineco Floor One S5 Combo à 348,00€ au lieu de 559,99€.
- Friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Max 5L à 64,99 € au lieu de 139,99 €.
- SSD NVMe Acer Predator GM7 2 To à 98,79 € au lieu de 129,00 €.
- Mini PC NiPoGi E3B Ryzen 7 à 369,00 € au lieu de 699,00 €.
Des remises pour s’équiper malin sans se ruiner
Cette sélection du jour regroupe des produits utiles et performants, qu’il s’agisse de booster son confort au quotidien, de se divertir ou d’optimiser son matériel informatique. Les amateurs de gaming apprécieront par exemple le PC portable ERAZER Crawler E30e. Les férus de high-tech pourront aussi miser sur la PS5 Slim, le Google Pixel 9 ou encore l’Aspirateur robot Lefant pour simplifier l’entretien de la maison. À ces incontournables s’ajoutent des accessoires nomades comme les batteries externes UGREEN et INIU, ou la carte microSD Lexar, qui se révèlent toujours pratiques en voyage comme au quotidien.
Bien choisir ses achats en période de promos estivales
En plein cœur du mois d’août, avec la rentrée à l'horison, les promotions se multiplient, et il peut être tentant de se laisser séduire par un prix cassé sans vraiment comparer. Pour éviter les achats impulsifs, il est important de définir à l’avance ses besoins : un PC portable gamer pour le jeu, un aspirateur robot pour gagner du temps au quotidien, ou encore un smartphone polyvalent pour un usage intensif. Cette première réflexion permet de cibler les offres qui apporteront un vrai plus dans votre quotidien.
Vérifier les caractéristiques techniques reste également essentiel. Un écran gamer comme l’iiyama G-Master, par exemple, doit être choisi en fonction de sa fréquence de rafraîchissement et de son temps de réponse, deux éléments clés pour les joueurs. De la même manière, un SSD comme l’Acer Predator GM7 peut transformer la réactivité de votre machine, mais il faut s’assurer de la compatibilité avec votre matériel actuel. Les fiches techniques et les tests produits, disponibles en ligne, sont d’excellents alliés pour confirmer la pertinence de votre choix.
Enfin, la période estivale est aussi idéale pour préparer la rentrée. Les batteries externes, cartes mémoire ou mini-PC peuvent s’avérer très utiles pour anticiper ses besoins, que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs. Amazon renouvelle régulièrement ses offres au fil de la journée, d’où l’intérêt de consulter plusieurs fois la page des promotions afin de ne pas passer à côté d’un produit qui correspondrait parfaitement à vos attentes.