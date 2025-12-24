Ce mini PC trouve facilement sa place sur un bureau encombré. Il s'adresse à ceux qui veulent travailler, suivre des cours à distance ou profiter d'un ordinateur fiable sans envahir leur espace. Sa connectique variée simplifie le branchement d'un écran, d'un clavier ou d'une souris, que ce soit chez soi ou dans un petit bureau partagé. On apprécie aussi le silence de fonctionnement qui permet de rester concentré, même lors de longues sessions. Certains diront que ce confort au quotidien change la donne, surtout quand on passe plusieurs heures devant l'écran.