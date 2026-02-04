Difficile de parler de souris de productivité sans évoquer la Logitech MX Master 3S, évolution directe d’un modèle devenu une référence dans les environnements professionnels. Positionnée sur le segment premium, elle profite ici d’un tarif ramené à 79,15 € au lieu de 99,99 €, une baisse qui reste notable une fois la période de soldes passée.

Ce bon plan s’adresse surtout aux télétravailleurs, créatifs et utilisateurs intensifs à la recherche de confort et de précision au quotidien. On la retrouve notamment chez Amazon via cette offre encore active, pour ceux qui auraient manqué les promotions de janvier.