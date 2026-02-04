Les soldes viennent de se terminer, mais certaines offres continuent de mériter le détour. C’est le cas de la Logitech MX Master 3S, une souris haut de gamme toujours affichée sous son prix habituel, qui s’adresse avant tout aux utilisateurs exigeants.
Difficile de parler de souris de productivité sans évoquer la Logitech MX Master 3S, évolution directe d’un modèle devenu une référence dans les environnements professionnels. Positionnée sur le segment premium, elle profite ici d’un tarif ramené à 79,15 € au lieu de 99,99 €, une baisse qui reste notable une fois la période de soldes passée.
Ce bon plan s’adresse surtout aux télétravailleurs, créatifs et utilisateurs intensifs à la recherche de confort et de précision au quotidien. On la retrouve notamment chez Amazon via cette offre encore active, pour ceux qui auraient manqué les promotions de janvier.
Une baisse de prix qui reste intéressante hors soldes
Même après la fin officielle des soldes, certaines remises conservent tout leur intérêt, surtout sur des produits rarement bradés. La MX Master 3S en fait partie, Logitech maintenant généralement des tarifs assez stables sur cette gamme. Passer sous la barre des 80 € permet de rendre cette souris plus accessible sans tomber dans une promotion artificielle. Pour qui envisageait cet achat de longue date, le timing reste donc pertinent.
Les meilleures offres en ce moment chez Amazon :
- Caméra de surveillance RING à 34,99 € au lieu de 49,99 €
- Aspirateur robot Lefant à 99,99 € au lieu de 299,99 €
- Moniteur Philips FHD 27" à 119,00 € au lieu de 169 €
Une souris pensée pour la productivité au quotidien
Pensée avant tout pour le travail, la MX Master 3S mise sur un capteur optique de 8 000 PPP, capable de fonctionner sur quasiment toutes les surfaces, y compris le verre. Un vrai confort pour les environnements de bureau mobiles ou minimalistes.
Logitech a également retravaillé les boutons pour proposer des clics nettement plus silencieux, sans sacrifier la sensation de précision. Dans notre test Clubic de la MX Master 3S, la rédaction saluait justement ce gain en discrétion, très appréciable en open space ou en télétravail partagé.
Une référence, mais pas une souris universelle
La MX Master 3S s’inscrit clairement dans une logique de confort et d’efficacité, mais elle ne cherche pas à tout faire. Elle excelle dans les tâches bureautiques, la création et la navigation intensive, tout en laissant volontairement de côté les usages plus ludiques ou gaming.
Ce qu’il faut retenir avant de se décider
Avant de craquer, mieux vaut se projeter dans un usage réel. Cette souris s’adresse à ceux qui passent plusieurs heures par jour devant un écran et qui souhaitent optimiser leurs gestes, pas à ceux qui cherchent un périphérique polyvalent pour le jeu et le travail occasionnel.
✅ Les points forts
- Ergonomie très aboutie, idéale pour réduire la fatigue du poignet
- Personnalisation avancée via Logi Options+, avec profils applicatifs
- Défilement MagSpeed, fluide, rapide et particulièrement silencieux
- Capteur 8 000 PPP précis, utilisable sur presque toutes les surfaces
❌ Les points faibles
- Format imposant, peu adapté aux petites mains ou au transport fréquent
- Pas pensée pour le jeu, notamment à cause de son poids et de sa latence
- Prix élevé hors promotion, malgré une qualité indéniable
✅ Verdict de la rédaction :
La Logitech MX Master 3S reste une excellente souris de productivité, encore aujourd’hui difficile à égaler sur le terrain du confort et de la précision. À 79,15 €, elle devient plus facile à recommander à tous ceux qui travaillent quotidiennement sur ordinateur et veulent investir dans un périphérique durable.
En revanche, les joueurs ou les utilisateurs occasionnels pourront trouver des alternatives plus adaptées et moins chères. Pour les profils professionnels et créatifs, cette offre post-soldes constitue en revanche une opportunité cohérente et raisonnable.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €