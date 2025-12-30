La console séduit par son format compact, qui s'intègre facilement dans un salon ou une chambre d'ado. En un branchement, vous accédez à une sélection de jeux emblématiques sans avoir à configurer quoi que ce soit, ni à installer d'application. L'expérience rappelle les premières parties devant la télévision familiale, avec une manette qui conserve le toucher et la taille d'origine. Certains diront que c'est un détail, mais retrouver cette sensation change vraiment la donne pour les nostalgiques ou pour faire découvrir ces classiques aux plus jeunes.

Tout est pensé pour limiter les manipulations : le passage d'un jeu à l'autre se fait via une cartouche unique, et la console accepte aussi les anciennes si vous en possédez déjà. On peut trouver que cette compatibilité élargit vraiment l'intérêt du modèle, en évitant d'acheter à nouveau ses titres favoris. La simplicité d'utilisation permet aussi de lancer une partie rapide entre amis, sans s'encombrer de menus ou de mises à jour.