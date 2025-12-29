Le sans-fil simplifie la navigation sur télé connectée ou PC, avec un confort d'utilisation rarement proposé à ce tarif.
Le clavier Logitech K400 Plus s'affiche à 29,60 € grâce à une réduction de 48 % chez Cdiscount. Ce modèle sans fil, pensé pour piloter une TV ou un ordinateur à distance, intègre un pavé tactile et une connexion RF fiable. On peut l'utiliser depuis son canapé pour gérer ses contenus ou piloter ses applications, sans se lever. Le format AZERTY garantit une prise en main familière et rapide.
Un clavier sans fil simplifie le contrôle d'une interface à distance. Le pavé tactile intégré évite d'utiliser une souris séparée. La connexion sans fil réduit l'encombrement autour de la TV ou du PC.
- Connexion sans fil stable sur 10 mètres grâce à la technologie RF 2,4 GHz
- Pavé tactile intégré de 76 mm pour contrôler facilement le curseur sans souris
- Disposition AZERTY complète avec touches multimédias pratiques
- Autonomie jusqu'à 18 mois avec deux piles AAA standard
- Format léger et compact de 390 mm x 139,9 mm pour un rangement facile
- Absence de rétroéclairage des touches pour une utilisation dans l'obscurité
- Touches non mécaniques, moins adaptées à une frappe intensive
- Pavé tactile moins précis qu'une souris dédiée pour certains usages
Un contrôle complet dans le salon
Un clavier sans fil transforme la navigation sur une TV connectée ou un ordinateur installé près du téléviseur. On peut parcourir un site, lancer une vidéo ou écrire un message depuis le canapé. Le pavé tactile évite de chercher une souris, tout se fait sur le même appareil.
L'encombrement reste limité, le design léger se glisse facilement sur une table basse ou à côté d'une box. Certains diront que ce type d'accessoire, on l'oublie souvent, mais il rend bien des services pour la famille ou lors d'une soirée film. On gagne du temps, et on se passe des câbles qui traînent. Le format AZERTY reste pratique pour tous les usages du quotidien.
Une solution pratique à petit prix
Cdiscount propose le Logitech K400 Plus à 29,60 €. Ce clavier compact s'intègre facilement dans votre installation et convient à un usage quotidien en famille. L'autonomie des piles dépasse plusieurs mois, ce qui limite les interruptions. Ce modèle reste bien positionné pour piloter sa TV ou son PC sans fil à la maison, en toute simplicité.
