Un clavier sans fil transforme la navigation sur une TV connectée ou un ordinateur installé près du téléviseur. On peut parcourir un site, lancer une vidéo ou écrire un message depuis le canapé. Le pavé tactile évite de chercher une souris, tout se fait sur le même appareil.

L'encombrement reste limité, le design léger se glisse facilement sur une table basse ou à côté d'une box. Certains diront que ce type d'accessoire, on l'oublie souvent, mais il rend bien des services pour la famille ou lors d'une soirée film. On gagne du temps, et on se passe des câbles qui traînent. Le format AZERTY reste pratique pour tous les usages du quotidien.