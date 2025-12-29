Le sans-fil simplifie la navigation sur télé connectée ou PC, avec un confort d'utilisation rarement proposé à ce tarif.

Logitech K400 Plus

Le clavier Logitech K400 Plus s'affiche à 29,60 € grâce à une réduction de 48 % chez Cdiscount. Ce modèle sans fil, pensé pour piloter une TV ou un ordinateur à distance, intègre un pavé tactile et une connexion RF fiable. On peut l'utiliser depuis son canapé pour gérer ses contenus ou piloter ses applications, sans se lever. Le format AZERTY garantit une prise en main familière et rapide.

Voir l'offre chez Cdiscount à 29,6 €

Un clavier sans fil simplifie le contrôle d'une interface à distance. Le pavé tactile intégré évite d'utiliser une souris séparée. La connexion sans fil réduit l'encombrement autour de la TV ou du PC.

Logitech K400 Plus
Meilleurs prix
Voir plus de prix
Les plus
  • Connexion sans fil stable sur 10 mètres grâce à la technologie RF 2,4 GHz
  • Pavé tactile intégré de 76 mm pour contrôler facilement le curseur sans souris
  • Disposition AZERTY complète avec touches multimédias pratiques
  • Autonomie jusqu'à 18 mois avec deux piles AAA standard
  • Format léger et compact de 390 mm x 139,9 mm pour un rangement facile
Les moins
  • Absence de rétroéclairage des touches pour une utilisation dans l'obscurité
  • Touches non mécaniques, moins adaptées à une frappe intensive
  • Pavé tactile moins précis qu'une souris dédiée pour certains usages

Un contrôle complet dans le salon

Un clavier sans fil transforme la navigation sur une TV connectée ou un ordinateur installé près du téléviseur. On peut parcourir un site, lancer une vidéo ou écrire un message depuis le canapé. Le pavé tactile évite de chercher une souris, tout se fait sur le même appareil.

L'encombrement reste limité, le design léger se glisse facilement sur une table basse ou à côté d'une box. Certains diront que ce type d'accessoire, on l'oublie souvent, mais il rend bien des services pour la famille ou lors d'une soirée film. On gagne du temps, et on se passe des câbles qui traînent. Le format AZERTY reste pratique pour tous les usages du quotidien.

Une solution pratique à petit prix

Cdiscount propose le Logitech K400 Plus à 29,60 €. Ce clavier compact s'intègre facilement dans votre installation et convient à un usage quotidien en famille. L'autonomie des piles dépasse plusieurs mois, ce qui limite les interruptions. Ce modèle reste bien positionné pour piloter sa TV ou son PC sans fil à la maison, en toute simplicité.

Voir l'offre chez Cdiscount à 29,6 €
Quels sont les meilleurs claviers en 2025 ?
À découvrir
Quels sont les meilleurs claviers en 2025 ?
03 février 2025 à 09h30
Comparatif