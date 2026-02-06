Présentée comme une machine prête à jouer, cette configuration VIST s’appuie sur des composants éprouvés et un positionnement tarifaire agressif grâce à une remise conditionnée à un code promotionnel.

Pensée pour les joueurs souhaitant accéder aux technologies RTX sans exploser leur budget, elle vise clairement le segment du gaming 1080p polyvalent. Pour les curieux, le PC est actuellement affiché à 726,90 € chez Cdiscount avec une réduction conditionnée au code INFO40D399, ce qui change sensiblement l’équation prix/prestations.