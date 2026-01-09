Cdiscount casse le prix des mini-PC pour les soldes avec d'importantes remises auxquelles s'ajoutent des codes promos. Si vous cherchez un mini-PC puissant au meilleur prix, jeter un oeil aux 5 offres ci-dessous.
Les soldes d’hiver 2026 prennent une tournure très intéressante chez Cdiscount, notamment sur le segment des mini-PC. En plus de remises déjà agressives, l’enseigne propose actuellement deux codes promo cumulables avec les prix soldés : 15DES129 (-15 € dès 129 € d’achat) et 25DES249 (-25 € dès 249 €).
Résultat : des mini-PC déjà bien placés qui deviennent tout simplement imbattables. Pour le télétravail, le multimédia ou même le gaming léger, cette sélection coche toutes les cases pour maximiser les économies sans sacrifier les performances.
Top 5 des mini-PC en promo chez Cdiscount pendant les soldes d’hiver 2026
- Mini PC NIPOGI Intel Alder à 164,90 € au lieu de 189,90 €
- Mini PC NIPOGI AMD Ryzen™ 4300U à 211,99 € au lieu de 269,99 €
- Mini PC Blackview MP20 à 170,99 € au lieu de 229,99 €
- Mini PC Blackview MP100 à 279,99 € au lieu de 499,99 €
- Mini PC gaming NIPOGI AMD Ryzen 7 à 474,99 € au lieu de 599,99 €
Pourquoi choisir un mini-PC en 2026 ?
En 2026, le mini-PC s’impose comme une alternative crédible et intelligente aux tours traditionnelles. Les progrès réalisés sur les processeurs basse consommation permettent aujourd’hui d’obtenir d’excellentes performances dans un format ultra-compact. Que ce soit pour le télétravail, la bureautique avancée, le multimédia 4K ou même certaines tâches plus exigeantes, ces machines offrent un excellent compromis entre puissance et sobriété énergétique.
Autre atout majeur : leur encombrement réduit. Faciles à installer derrière un écran ou dans un petit espace, les mini-PC répondent parfaitement aux nouveaux usages domestiques et professionnels. Pendant les soldes d’hiver 2026, ils deviennent encore plus attractifs grâce à des prix bien plus accessibles que ceux des PC classiques, tout en conservant une polyvalence remarquable.
Quel mini PC choisir en fonction de ses besoins ?
Mini PC NIPOGI Intel Alder Lake à 164,90 € au lieu de 189,90 €
Ce mini-PC NIPOGI basé sur un processeur Intel Alder Lake se positionne comme une solution d’entrée de gamme idéale pour la bureautique, le télétravail et les usages quotidiens. Compact, discret et peu énergivore, il convient parfaitement à un poste secondaire, un PC familial ou une installation professionnelle minimaliste. À ce niveau de prix, il s’adresse avant tout aux utilisateurs recherchant l’essentiel sans compromis sur la stabilité.
- Processeur Intel Alder Lake-N97 performant avec 30% de gain
- 16 Go de RAM DDR4 pour multitâche
- SSD M.2 de 512 Go extensible à 2 To
- Consommation d'énergie de 15 W
- Support 4K UHD
- Bluetooth 4.2, pas la dernière version
- Limité à usages domestiques et bureautiques
Mini PC NIPOGI AMD Ryzen 4300U à 211,99 € au lieu de 269,99 €
Équipé d’un processeur AMD Ryzen 4300U, ce mini-PC NIPOGI offre un net gain de performances par rapport aux modèles purement bureautiques. Il se montre à l’aise pour le multitâche, le multimédia 4K et certaines applications plus exigeantes, tout en conservant un format compact. C’est un excellent compromis pour un usage polyvalent à la maison comme au bureau.
Mini PC Blackview MP20 à 170,99 € au lieu de 229,99 €
Le Blackview MP20 mise avant tout sur la polyvalence et la simplicité. Pensé pour un usage quotidien, il conviendra parfaitement aux utilisateurs souhaitant un mini-PC prêt à l’emploi pour la navigation web, la bureautique et le streaming. Son rapport qualité/prix devient particulièrement intéressant pendant les soldes d’hiver, surtout pour un poste discret et silencieux.
- Processeur Intel N150 jusqu'à 3.6 GHz
- 8 Go de RAM assure fluidité
- SSD de 256 Go pour un stockage rapide
- Extensible jusqu'à 2 To pour plus de capacité
- Compatible 4K UHD pour un divertissement immersif
- Extension de stockage nécessite achat supplémentaire
- Pas de carte graphique dédiée pour jeux intensifs
Mini PC Blackview MP100 à 279,99 € au lieu de 499,99 €
Avec le MP100, Blackview monte clairement en gamme. Ce mini-PC s’adresse aux utilisateurs recherchant plus de confort et de longévité, notamment pour le travail intensif, la création légère ou le multimédia avancé. À presque moitié prix pendant les soldes d’hiver 2026, il devient une alternative très crédible à une tour traditionnelle pour de nombreux usages.
- Processeur AMD Ryzen 7 6800HX très performant avec 8 cœurs/16 threads
- Mémoire RAM DDR5 de 32Go offrant une vitesse de 6400MHz
- Stockage rapide avec 1To NVMe PCIe 3.0 SSD
- Connectivité avancée avec WiFi 6 et Bluetooth 5.2
- Prise en charge des graphismes 4K à 60Hz pour une qualité visuelle incroyable
- Expansion limitée pour composants supplémentaires
- Puissance nécessaire pour fonctionnement intensif
Mini PC gaming NIPOGI AMD Ryzen 7 à 474,99 € au lieu de 599,99 €
Ce mini-PC NIPOGI équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 vise clairement les utilisateurs les plus exigeants. Capable de gérer des tâches lourdes, du multitâche intensif et même du jeu occasionnel grâce à son GPU intégré performant, il s’adresse à ceux qui veulent un maximum de puissance dans un format compact. Une solution idéale pour remplacer un PC fixe encombrant.
- Processeur AMD Ryzen 7 6800HX performant
- 32Go de RAM DDR5 à 6400MHz
- Stockage rapide avec 1To NVMe PCIe 3.0 SSD
- Connectivité avancée WiFi 6 et Bluetooth 5.2
- Prise en charge de la résolution 4K à 60Hz
- Capacités de mise à niveau limitées
- Peut surchauffer sans refroidissement adéquat
