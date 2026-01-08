L'ordinateur portable répond aux besoins de mobilité avec un châssis fin et un poids maîtrisé. On le transporte facilement d'une pièce à l'autre ou pendant un trajet. Son autonomie permet d'enchaîner plusieurs heures de travail sans dépendre d'une prise. L'écran lumineux s'adapte bien à des environnements variés, qu'il s'agisse d'un bureau ou d'une table de cuisine.

La puissance du processeur M4 simplifie la gestion des tâches courantes, du visionnage de vidéos à l'édition de documents lourds. Certains diront que le confort du clavier et la qualité du pavé tactile s'apprécient vraiment après quelques jours d'utilisation. Même si la connectique reste limitée, l'essentiel est là pour un usage moderne, sans se perdre dans des branchements compliqués.