Cette édition des Soldes d’hiver 2026 met clairement le petit électroménager à l’honneur chez Cdiscount. Les marques stars du secteur — Moulinex, Ninja, Tineco, Roborock ou encore De’Longhi, affichent des remises bien plus agressives que celles observées en fin d’année. Les multicuiseurs et friteuses sans huile séduisent toujours autant, notamment pour leur polyvalence et les économies d’énergie qu’ils permettent au quotidien. Le Ninja Foodi 7,6 L, par exemple, voit son prix quasiment divisé par deux, ce qui en fait l’un des meilleurs rapports capacité/prix du moment.

Du côté de l’entretien de la maison, la tendance est claire : aspirateurs laveurs et robots autonomes sont devenus des indispensables. Le Tineco Floor One Stretch S6 s’adresse à ceux qui veulent un nettoyage rapide et efficace sans multiplier les appareils, tandis que le Roborock Qrevo Edge S5A vise clairement le haut de gamme avec une automatisation quasi totale. Enfin, les machines à café automatiques profitent elles aussi de belles démarques, idéales pour remplacer un ancien modèle ou monter en gamme sans exploser le budget.

Ces Soldes d’hiver chez Cdiscount confirment une chose : les meilleures offres ne se limitent plus à la tech pure. Pour la maison et la cuisine, c’est clairement l’un des moments les plus intéressants de l’année pour acheter.