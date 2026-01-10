Les Soldes d’hiver 2026 battent leur plein et Cdiscount frappe déjà très fort. Consoles, TV géantes, petit électroménager et robots aspirateurs : les vraies bonnes affaires sont là, et certaines ne vont clairement pas durer.
Comme chaque début d’année, les Soldes d’hiver sont l’occasion idéale de s’équiper à moindre coût. Et en 2026, Cdiscount ne fait pas dans la demi-mesure. Le e-commerçant français multiplie les remises sur des produits très recherchés, aussi bien pour le divertissement que pour la maison connectée et la cuisine. Que vous cherchiez à moderniser votre salon, gagner du temps sur le ménage ou simplement vous faire plaisir, cette sélection regroupe des offres solides, immédiatement disponibles et pensées pour maximiser le rapport qualité-prix.
Les 10 deals à saisir pour les Soldes Cdiscount
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 454,90 €
- Apple AirPods 4 à 119 € au lieu de 139 €
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256 Go à 174,99 € au lieu de 219,99 €
- TV 4K LED Samsung 75" (190 cm) à 599 € au lieu de 649 €
- Multicuiseur Moulinex Cookeo (6L) à 169,99 € au lieu de 199,99 €
- Aspirateur laveur Tineco Floor One Stretch S6 à 249 € au lieu de 299 €
- Aspirateur robot laveur Roborock Qrevo Edge S5A à 549,99 € au lieu de 599,99 €
- Friteuse sans huile Ninja Foodi (7,6L) à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Machine à café Krups à 299,28 € au lieu de 348 €
- Machine à café Delonghi Magnifica S à 279,99 € au lieu de 399,99 €
Nintendo Switch 2 et Mario Kart World
La Nintendo Switch 2 accompagnée de Mario Kart World passe à 454,27 € avec une remise de 11 % chez Cdiscount. Ce pack associe une console hybride, adaptée à la maison comme en déplacement, et un jeu apprécié pour son accessibilité immédiate. On retrouve ici un format compact, pensé pour les usages variés et les moments de partage, seul ou à plusieurs.
- Écran tactile LCD 7,9 pouces avec rafraîchissement 120 Hz pour une expérience visuelle fluide
- Stockage interne de 256 Go, extensible via carte micro SD
- Compatibilité complète avec les jeux Switch 1
- Connectivité avancée : Wifi 6, 2 ports USB-C, port HDMI 2.1
- Dock de chargement compatible affichage 4K
- Format portable moins adapté à un usage exclusivement sur grand écran
- Audio 3D et micro intégrés, mais pas d'innovation majeure sur la partie sonore
- Manettes magnétiques et jeu à la souris utiles mais accessoires non inclus
Apple AirPods 4
Le prix des Apple AirPods 4 chute à 119 € chez Cdiscount, soit une réduction de 14 % sur le tarif moyen observé. Ce modèle sans fil s'adapte à un usage quotidien, que ce soit pour écouter de la musique, passer des appels ou regarder des séries. Le format compact assure une bonne prise en main et facilite le rangement dans une poche ou un sac.
- Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique pour une immersion à 360°
- Clarté des appels grâce à l'isolation de la voix et la réduction du bruit ambiant
- Puce H2 offrant une gestion intelligente de l'écoute et de l'adaptation sonore
- Égalisation adaptative qui ajuste automatiquement la restitution à votre oreille
- Nouvelle architecture acoustique avec transducteur à faible distorsion pour des basses profondes et des aigus nets
- Absence de réduction de bruit active pour les environnements très bruyants
- Pas de commandes tactiles avancées pour la gestion de la lecture
- Fonctionnalités optimisées uniquement avec des appareils Apple
Redmi Note 14 5G 256 Go
Le Redmi Note 14 5G tombe à 174,69 € chez Cdiscount, soit une baisse de 3 % par rapport au prix moyen. Le smartphone séduit par ses 256 Go de stockage, une connectivité 5G fiable et un design discret. Il répond bien aux besoins quotidiens, que ce soit pour naviguer, stocker des photos ou regarder des vidéos. On apprécie la simplicité d'utilisation, notamment pour passer d'une application à l'autre sans ralentissement.
- Mémoire vive de 8 Go pour une navigation fluide entre les applications
- Stockage interne de 256 Go, idéal pour conserver photos, vidéos et applications
- Connectivité 5G assurant des téléchargements rapides et une navigation sans attente
- Indice de réparabilité supérieur ou égal à 8/10, pour une durée de vie allongée
- Design sobre et moderne en coloris noir minuit
- Appareil photo limité pour les utilisateurs exigeants en photographie avancée
- Absence de certification d'étanchéité IP, prudence requise face aux éclaboussures
- Charge rapide moins performante que certains modèles concurrents
TV 4K Samsung 75 pouces
Le Samsung 75U7000F s'affiche aujourd'hui à 599 € chez Cdiscount, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle et une réduction de 8 % par rapport au tarif habituel. Ce téléviseur grand format convient à ceux qui veulent profiter d'une image fluide et détaillée au quotidien, pour le sport, le cinéma ou les jeux vidéo. Avec un affichage 4K UHD, un accès rapide aux applications et une prise en main simple, il trouve vite sa place dans un salon ou une salle dédiée.
- Écran 190 cm (75 pouces) pour une immersion visuelle maximale
- Définition 4K UHD (3840 x 2160) pour des images nettes et précises
- Technologie HDR10+ qui améliore la gestion des contrastes et des couleurs
- Interface Smart TV One UI Tizen, accès direct à plus de 150 chaînes gratuites
- Gaming Hub intégré, simplifie la connexion des consoles et services de jeux
- Pas de rétroéclairage local, contraste limité dans les scènes très sombres
- Seulement 3 ports HDMI, peut limiter les branchements simultanés pour plusieurs appareils
- Absence de compatibilité Dolby Vision
Moulinex Cookeo
Le Moulinex Cookeo passe à 169,99 € grâce à une baisse de 15 %, son tarif le plus bas de ces trois derniers mois. Chez Cdiscount, ce modèle facilite la cuisine du quotidien avec ses 150 programmes et son écran intuitif. Vous choisissez une recette, la machine adapte la cuisson. L'appareil gère la préparation, surveille le temps et garde le plat au chaud jusqu'au service.
- 6 modes de cuisson : sous pression, vapeur, mijoter, dorer, cuisson lente et réchauffage
- 150 recettes préprogrammées pour varier les repas
- Capacité de 6 litres adaptée à 6 personnes
- Fonction maintien au chaud jusqu'à 1h30 après cuisson
- Cuve antiadhésive et accessoires compatibles lave-vaisselle
- Absence de connectivité ou de mise à jour de recettes en ligne
- Encombrement important sur un petit plan de travail (environ 6 litres de volume utile)
- Pas de pesée intégrée ni de balance connectée
Tineco Floor One Stretch S6
L'aspirateur laveur Tineco Floor One Stretch S6 s'affiche à 249 € avec 17 % de réduction chez Cdiscount. Ce modèle aspire et lave en une seule étape. Il peut passer sous la plupart des meubles grâce à son profil plat et se nettoie de lui-même. On peut trouver que ce genre de fonction fait gagner du temps, surtout dans un appartement ou un espace encombré. La réduction n'est pas la plus forte jamais vue, mais elle reste intéressante pour ce type d'appareil.
- Indice de réparabilité de 8 sur 10, facilitant l'entretien sur plusieurs années
- Conception plate à 180° pour atteindre les recoins et passer sous des meubles bas (hauteur minimale de 13 cm)
- Système d'auto-nettoyage intégré pour un entretien simplifié après chaque usage
- Format compact, pratique pour les petits espaces et un rangement facile
- Sans fil, vous déplacez l'appareil sans contrainte dans toute la maison
- Autonomie limitée par la batterie, nécessite parfois une recharge en pleine session
- Réservoir d'eau adapté aux surfaces moyennes, moins pratique pour de très grandes pièces
Roborock Qrevo Edge
Le Roborock Qrevo Edge affiche actuellement une baisse de prix notable chez Cdiscount, avec une remise de 8 % et un tarif final à 549,99 €. Il s'agit du prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce robot aspire et lave les sols en un seul passage, avec un système qui chauffe l'eau à 75 °C pour un nettoyage plus poussé. La gestion des tapis longs ne pose pas de problème, même dans un salon encombré. On peut trouver que la station multifonction simplifie vraiment l'entretien, surtout pour éviter l'accumulation de poussière au fil des jours.
- Aspiration puissante de 18500 Pa pour un nettoyage en profondeur sur sols durs et tapis
- Double système anti-enchevêtrement pour limiter les blocages de cheveux et poils d'animaux
- Station multifonction 3.0 : vidange, nettoyage et séchage automatique des serpillières
- Nettoyage à 75 °C pour désincruster saletés et taches tenaces
- Reconnaissance d'obstacles Reactive AI pour naviguer sans heurter les meubles
- Gabarit imposant, moins adapté aux espaces très exigus
- Ne monte pas sur des seuils supérieurs à 2 cm
Friteuse sans huile Ninja Foodi
Le modèle Ninja Foodi AF200EU affiche un prix de 100,80 € chez Cdiscount, soit une baisse de 44 % par rapport au prix moyen. Cette friteuse répond à des besoins du quotidien, avec deux cuves indépendantes et des programmes qui simplifient la préparation de plusieurs plats. On peut trouver que l'appareil vise juste pour gagner du temps, y compris lors d'un dîner improvisé. Les deux compartiments fonctionnent séparément, ce qui autorise la cuisson de recettes variées sans multiplier les ustensiles.
- Double cuve de 3,8 L chacune pour cuire deux plats en même temps
- Quatre programmes de cuisson : frire à l'air, rôtir, réchauffer, déshydrater
- Puissance de 2400 W pour une cuisson rapide, jusqu'à 75 % plus vite qu'un four traditionnel
- Fonction SYNC pour finir la cuisson de deux aliments simultanément
- Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage simplifié
- Capacité par cuve limitée à 3,8 L, adaptée surtout aux familles de 4 personnes maximum
- Encombrement sur le plan de travail, avec un format large
- Absence de recettes intégrées ou guidage pas à pas à l'écran
Machine à café Krups EA8150
La Krups EA8150 s'affiche à 299,28 € avec 14 % de réduction chez Cdiscount. Ce modèle prépare un espresso à partir de grains frais et adapte l'intensité selon vos envies. L'écran LCD simplifie la sélection du café ou du nettoyage. L'appareil vise un usage quotidien sans prise de tête, tout en gardant un encombrement raisonnable sur le plan de travail.
- Broyage direct des grains pour un café fraîchement moulu à chaque tasse
- Pression de 15 bars pour une extraction optimale des arômes
- Ecran LCD clair pour personnaliser facilement les boissons
- Réservoir d'eau de 1,8 litre adapté à plusieurs cafés quotidiens
- Nettoyage automatique intégré pour limiter l'entretien manuel
- Absence de double bac pour grains différents
- Gabarit peu adapté aux espaces très réduits, largeur de 24,5 cm
- Buse vapeur non amovible
Machine à café Delonghi Magnifica S
Le modèle Delonghi Magnifica S affiche une baisse de 30 % pour tomber à 279,99 € chez Cdiscount. Cette machine espresso avec broyeur propose un usage simple pour préparer du café sur-mesure, à partir de grains fraîchement moulus. Son panneau de commande autorise des réglages précis, ce qui plaît à celles et ceux qui aiment varier l'intensité ou la longueur en tasse. La capacité de 18 L et le système Cappuccino intégrés facilitent aussi la préparation de boissons lactées sans encombrement en cuisine.
- Broyeur intégré pour café fraîchement moulu à chaque tasse
- Réservoir d'eau grande capacité de 1,8 L pour limiter les recharges
- Pression de 15 bars pour un expresso riche en arômes
- Système Cappuccino pour préparer des boissons lactées onctueuses
- Certification LONGTIME pour une durée de vie prolongée et une meilleure réparabilité
- Absence de double bac à grains, limite le changement de variété
- Réglages limités pour la température de l'eau
- Encombrement moyen avec 43 cm de profondeur, nécessite de l'espace sur le plan de travail
Cdiscount frappe fort sur le petit électroménager pour les Soldes
Cette édition des Soldes d’hiver 2026 met clairement le petit électroménager à l’honneur chez Cdiscount. Les marques stars du secteur — Moulinex, Ninja, Tineco, Roborock ou encore De’Longhi, affichent des remises bien plus agressives que celles observées en fin d’année. Les multicuiseurs et friteuses sans huile séduisent toujours autant, notamment pour leur polyvalence et les économies d’énergie qu’ils permettent au quotidien. Le Ninja Foodi 7,6 L, par exemple, voit son prix quasiment divisé par deux, ce qui en fait l’un des meilleurs rapports capacité/prix du moment.
Du côté de l’entretien de la maison, la tendance est claire : aspirateurs laveurs et robots autonomes sont devenus des indispensables. Le Tineco Floor One Stretch S6 s’adresse à ceux qui veulent un nettoyage rapide et efficace sans multiplier les appareils, tandis que le Roborock Qrevo Edge S5A vise clairement le haut de gamme avec une automatisation quasi totale. Enfin, les machines à café automatiques profitent elles aussi de belles démarques, idéales pour remplacer un ancien modèle ou monter en gamme sans exploser le budget.
Ces Soldes d’hiver chez Cdiscount confirment une chose : les meilleures offres ne se limitent plus à la tech pure. Pour la maison et la cuisine, c’est clairement l’un des moments les plus intéressants de l’année pour acheter.
