La dernière semaine des soldes d’hiver est souvent la plus intéressante pour qui cherche un bon rapport performances/prix. Les stocks baissent, mais certaines références restent affichées avec des remises bien placées. C’est le cas des mini PC, très demandés pour le télétravail, le multimédia ou même le gaming léger. Dans cette sélection, on retrouve des modèles compacts sous Windows 11, adaptés à différents usages.

Bureautique quotidienne, création, multitâche intensif ou machine d’appoint discrète. Les configurations couvrent plusieurs gammes de processeurs Intel et AMD. De quoi trouver un mini PC efficace sans exploser le budget.