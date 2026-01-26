Les soldes d’hiver touchent à leur fin et les bonnes affaires se raréfient.
Cdiscount met encore en avant plusieurs mini PC performants à prix réduit, idéals pour s’équiper avant la clôture des promos.
La dernière semaine des soldes d’hiver est souvent la plus intéressante pour qui cherche un bon rapport performances/prix. Les stocks baissent, mais certaines références restent affichées avec des remises bien placées. C’est le cas des mini PC, très demandés pour le télétravail, le multimédia ou même le gaming léger. Dans cette sélection, on retrouve des modèles compacts sous Windows 11, adaptés à différents usages.
Bureautique quotidienne, création, multitâche intensif ou machine d’appoint discrète. Les configurations couvrent plusieurs gammes de processeurs Intel et AMD. De quoi trouver un mini PC efficace sans exploser le budget.
Top 5 des bons plans mini PC Cdiscount :
- Blackview MP60 Mini PC à 209,99 € au lieu de 299,99 €
- Blackview MP100 Mini PC AMD Ryzen 7 à 319,99 € au lieu de 499,99 €
- NiPoGi Mini PC AMD Ryzen 7 6800H à 436,00 € au lieu de 459,00 €
- NiPoGi Mini PC Gaming AMD Ryzen 7 6800HX à 499,99 € au lieu de 599,99 €
- NiPoGi Mini PC Intel Core i5-14450HX à 529,99 € au lieu de 800,00 €
Quels mini PC choisir pour la fin des soldes d’hiver ?
Blackview MP60 : une solution simple et abordable pour la bureautique et le multimédia en 4K.
- 16 Go de RAM DDR4 pour un multitâche fluide
- 512 Go SSD pour un stockage rapide
- Prise en charge de l'affichage 4K
- WiFi bi-bande pour une connectivité rapide
- Nombreux ports pour divers périphériques
- Pas adapté aux jeux graphiques intensifs
- Options de mise à niveau matérielle limitées
Blackview MP100 : un excellent compromis pour le multitâche grâce au Ryzen 7 et à Windows 11 Pro
NiPoGi Ryzen 7 6800H : pensé pour les usages intensifs avec 32 Go de mémoire rapide.
- Processeur AMD Ryzen 7 6800H puissant
- 32Go de RAM DDR5 pour une fluidité optimale
- Capacité de stockage extensible jusqu'à 4To
- Triple affichage 4K UHD pris en charge
- Connectivité WiFi6 et Bluetooth 5.2
- Jeux lourds non recommandés
- Non adapté pour des applications graphiques intensives
NiPoGi Gaming 6800HX : adapté au jeu léger et aux tâches créatives plus exigeantes.
- Processeur AMD Ryzen 7 6800HX puissant
- 32 Go de RAM DDR5 à 6400 MHz
- 1 To de stockage SSD NVMe PCIe 3.0
- Connectivité WiFi6 et Bluetooth 5.2
- Supporte la résolution 4K à 60Hz
- Pas d'option pour une carte graphique dédiée
- Limité aux jeux nécessitant des performances graphiques modérées
NiPoGi Core i5 14e gen : idéal pour un poste de travail moderne avec affichage triple 4K.
- Processeur Intel Core i5-14450HX performant
- 32 Go de mémoire DDR4
- Stockage rapide 1024 Go M.2 NVMe SSD
- Triple affichage 4K
- Connectivité WiFi 6
- Options de mise à niveau limitées
- Absence de carte graphique dédiée
Pourquoi ces promos Cdiscount sont intéressantes aujourd’hui ?
Ces promotions Cdiscount tombent à un moment clé, alors que la dernière semaine des soldes d’hiver marque souvent les ajustements de prix les plus intéressants. Les mini PC concernés proposent des configurations solides, avec beaucoup de mémoire et des SSD rapides, ce qui évite toute concession sur l’usage au quotidien.
À ces tarifs, il devient plus simple de s’équiper d’une machine compacte et performante, que ce soit pour le travail, le multimédia ou un poste secondaire. Avec la fin des soldes imminente, ces offres permettent d’anticiper la remontée des prix tout en profitant d’une livraison encore rapide sur la majorité des modèles.
Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)
Les mini PC sont-ils suffisants pour remplacer un PC de bureau ?
Oui, pour la bureautique, le multimédia et le multitâche, ces modèles offrent des performances largement suffisantes.
Peut-on jouer avec un mini PC ?
Certains modèles Ryzen 7 permettent du gaming léger et de l’émulation, mais ils ne remplacent pas un PC gamer dédié.
Les promos Cdiscount sont-elles encore valables en fin de soldes ?
Elles le sont tant que les stocks durent, mais les prix peuvent évoluer rapidement.
