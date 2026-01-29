Un PC portable gamer solide, performant et conçu pour durer, à moins de 830 € ? C’est exactement ce que propose Cdiscount avec l’ASUS TUF Gaming A16. Une offre particulièrement intéressante en cette dernière semaine des soldes d’hiver 2026, d’autant plus qu’elle mise sur la réparabilité et la liberté logicielle.
Pensé pour les joueurs exigeants comme pour les utilisateurs polyvalents, le PC portable gamer ASUS TUF Gaming A16 profite actuellement d’une baisse de prix notable chez Cdiscount, où il est affiché à 829,00 € au lieu de 1228,81 € chez Amazon. Une offre expédiée et vendue par Cdiscount, dans le cadre des soldes d’hiver, qui place ce modèle à un tarif rarement observé pour sa configuration.
- Indice de réparabilité ≥ 8/10
- Écran 16 pouces WUXGA (1920 x 1200)
- Processeur AMD Ryzen 7 7435HS
- RAM 16 Go, SSD 512 Go
- Sans système d'exploitation préinstallé
ASUS TUF Gaming A16 : un PC gamer robuste et évolutif à prix soldé
Dès les premières utilisations, l’ASUS TUF Gaming A16 se distingue par une configuration cohérente pour jouer confortablement en Full HD+. Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 7435HS, une puce à 8 cœurs capable de gérer aussi bien les jeux récents que les tâches lourdes comme le montage vidéo ou le streaming occasionnel.
La partie graphique est confiée à une AMD Radeon RX 7600S avec 8 Go de mémoire dédiée, suffisamment puissante pour faire tourner la majorité des jeux actuels avec un bon niveau de détails, tout en conservant une consommation maîtrisée. L’ensemble est épaulé par 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go, garantissant une excellente réactivité au quotidien.
L’écran 16 pouces WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) offre un format 16:10 appréciable, aussi bien pour le jeu que pour la bureautique ou la création. Cette définition apporte un espace d’affichage plus généreux qu’un simple Full HD, améliorant le confort sur de longues sessions.
Sans Windows : un choix assumé et avantageux
Vendu sans système d’exploitation, ce modèle s’adresse clairement aux utilisateurs avertis. Un choix qui permet de réduire le prix final, tout en offrant une grande liberté : installation d’une licence Windows à moindre coût, passage sous Linux ou configuration sur mesure selon les besoins. Aujourd’hui, l’installation d’un OS n’est plus un frein et devient même un avantage pour ceux qui aiment garder la main.
Un PC pensé pour durer
Autre point fort notable : son indice de réparabilité de 8,2/10. Mémoire, stockage et composants clés restent accessibles, un critère de plus en plus important pour prolonger la durée de vie d’un PC portable gamer.
À 829 € pendant la dernière semaine des soldes d’hiver 2026, l’ASUS TUF Gaming A16 s’impose comme une option particulièrement pertinente pour celles et ceux qui cherchent un PC gamer fiable, évolutif et bien équipé, sans payer pour des éléments superflus. Une opportunité à considérer avant la fin des promotions.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,09 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.