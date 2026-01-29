Dès les premières utilisations, l’ASUS TUF Gaming A16 se distingue par une configuration cohérente pour jouer confortablement en Full HD+. Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 7435HS, une puce à 8 cœurs capable de gérer aussi bien les jeux récents que les tâches lourdes comme le montage vidéo ou le streaming occasionnel.

La partie graphique est confiée à une AMD Radeon RX 7600S avec 8 Go de mémoire dédiée, suffisamment puissante pour faire tourner la majorité des jeux actuels avec un bon niveau de détails, tout en conservant une consommation maîtrisée. L’ensemble est épaulé par 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go, garantissant une excellente réactivité au quotidien.