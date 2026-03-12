Les promotions sur les PC portables se font souvent attendre. Entre deux événements commerciaux majeurs, les dernières ventes flash du début d’année et le Prime Day d’Amazon attendu en juillet 2026, les fenêtres de prix cassés sont rares et souvent courtes.

Amazon propose aujourd’hui une sélection de cinq laptops à des tarifs inférieurs à leur prix habituel, avec des remises effectives et vérifiables. La sélection couvre un spectre large : entrée de gamme avec Chrome OS, ultraportable premium ARM sous Windows 11 Copilot+, ou PC polyvalent 15 pouces pour usage quotidien intensif.

Le contexte marché est favorable à l’achat : les prix des composants restent stables, mais les modèles équipés de puces récentes (Snapdragon X Plus, Intel Core i7-1355U, Intel Core 5 120U) tendent à remonter entre les périodes promotionnelles.

C’est précisément ce qui rend ces offres pertinentes : elles s’inscrivent dans un creux tarifaire que l’on ne retrouvera probablement qu’au prochain Prime Day de juillet.