Le Lenovo IdeaPad Slim 3 (15IRU8) s’affiche actuellement à 449,99€, soit une remise de 15% sur un tarif déjà très agressif. Pensé pour la bureautique, les étudiants et le télétravail léger, c’est la machine pragmatique par excellence qui va droit au but sans gonfler la facture.
Dans la vaste jungle des PC portables d’entrée de gamme, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 fait figure de valeur sûre. Actuellement proposé à 449,99 €, il passe sous son prix le plus bas des 30 derniers jours (qui était de 529,95 €). Pour ce tarif, Lenovo propose un châssis affiné, un grand écran de 15,6 pouces en résolution Full HD (1920 x 1080) et une configuration centrée autour d’un processeur Intel Core i3 de 13e génération.
Il s’adresse directement aux étudiants qui ont besoin d’une machine fiable pour prendre des notes et naviguer sur le web, ou aux familles cherchant un ordinateur domestique d’appoint sans casser la tirelire.
Pourquoi choisir Lenovo IdeaPad Slim 3 ?
- 449,99 €, soit 15% de réduction par rapport au prix le plus bas récent (529,95 €).
- Processeur Intel Core i3-1315U (6 cœurs, 8 threads, jusqu’à 4,5 GHz), 8 Go de RAM DDR5 et SSD M.2 PCIe de 512 Go.
- Écran 15,6" Full HD (1920 x 1080) occupant 88% de la surface avant, livré avec Windows 11 Famille.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une configuration bureautique taillée pour l’efficacité au quotidien
Ce qui rend cet IdeaPad Slim 3 intéressant, c’est l’équilibre de ses composants pour un usage strictement bureautique et multimédia léger. Le processeur Intel Core i3-1315U de génération Raptor Lake-U combine deux cœurs de performance et quatre cœurs à haute efficacité énergétique, ce qui lui permet d’encaisser facilement de multiples onglets ouverts et des applications de traitement de texte sans broncher.
La présence de 8 Go de mémoire vive en DDR5 assure une fluidité très correcte sous Windows 11, tandis que le SSD NVMe de 512 Go garantit des démarrages quasi instantanés et offre suffisamment d’espace pour stocker plusieurs années de documents et de photos.
Le choix de la raison, avec des limites claires
À moins de 450 €, la promesse de Lenovo est tenue : fournir une machine fonctionnelle et réactive pour les tâches de base. En revanche, dans nos tests de la gamme IdeaPad Slim, nous rappelons souvent que ces machines ne sont pas faites pour créer.
La puce graphique intégrée Intel UHD vous interdira le montage vidéo ou le jeu vidéo 3D récent, et la dalle TN de l’écran n’offre pas les angles de vision ni le contraste d’une dalle IPS.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 à 449,99 € est l’archétype du bon plan de la rentrée ou de l’achat de raison. Il ne fait aucune promesse qu’il ne peut tenir : il démarre vite, fait tourner vos outils de travail de manière fluide et vous permet de regarder des séries dans de bonnes conditions.
Si vous êtes un créateur de contenu, un joueur, ou que vous passez vos journées à retoucher des photos, cette machine n’est clairement pas dimensionnée pour vous à cause de son écran TN et de son absence de carte graphique dédiée. Mais pour un lycéen, un étudiant ou pour de la gestion administrative à la maison, c’est l’un des choix les plus pragmatiques du marché actuel à ce tarif.
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