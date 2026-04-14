Dans la vaste jungle des PC portables d’entrée de gamme, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 fait figure de valeur sûre. Actuellement proposé à 449,99 €, il passe sous son prix le plus bas des 30 derniers jours (qui était de 529,95 €). Pour ce tarif, Lenovo propose un châssis affiné, un grand écran de 15,6 pouces en résolution Full HD (1920 x 1080) et une configuration centrée autour d’un processeur Intel Core i3 de 13e génération.

Il s’adresse directement aux étudiants qui ont besoin d’une machine fiable pour prendre des notes et naviguer sur le web, ou aux familles cherchant un ordinateur domestique d’appoint sans casser la tirelire.