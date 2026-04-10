L’Acer Chromebook Plus 514 (CB514-6H-35T7) est un PC portable 14 pouces sous ChromeOS, propulsé par un processeur Intel Core 3 N355, 8 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go de stockage eMMC. Il porte le label Chromebook Plus de Google, une certification qui garantit un niveau de configuration minimal pour profiter des fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à ChromeOS.

À 229 € au lieu de 349 €, ce modèle s’adresse en priorité aux étudiants, aux télétravailleurs légers et à ceux qui cherchent un second PC sans se ruiner. Vous pouvez retrouver l’offre directement sur la page Amazon dédiée à ce modèle.