Le marché des PC portables accessibles se réveille avec une offre difficile à ignorer : l’Acer Chromebook Plus 514 tombe à 229 € sur Amazon, soit une réduction de 34% sur son prix habituel. On fait le point sur ce que cette machine propose réellement, pour qui elle est taillée, et si la promotion justifie l’achat.
L’Acer Chromebook Plus 514 (CB514-6H-35T7) est un PC portable 14 pouces sous ChromeOS, propulsé par un processeur Intel Core 3 N355, 8 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go de stockage eMMC. Il porte le label Chromebook Plus de Google, une certification qui garantit un niveau de configuration minimal pour profiter des fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à ChromeOS.
À 229 € au lieu de 349 €, ce modèle s’adresse en priorité aux étudiants, aux télétravailleurs légers et à ceux qui cherchent un second PC sans se ruiner. Vous pouvez retrouver l’offre directement sur la page Amazon dédiée à ce modèle.
L'essentiel en bref :
- Prix et remise : 229 € au lieu de 349 €, soit 34% de réduction, avec 12 mois d’abonnement Google AI Pro inclus (2 To de stockage cloud, valeur estimée à 264 €).
- Configuration certifiée Plus : Intel Core 3 N355, 8 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go eMMC, écran WUXGA 1920 x 1200 en IPS 16:10 et webcam Full HD avec réduction de bruit, conformes aux exigences du label Chromebook Plus.
- Mises à jour garanties : comme tout Chromebook récent sous ce label, les mises à jour ChromeOS sont assurées jusqu’en juin 2035, ce qui allonge considérablement la durée de vie utile de la machine.
Un Chromebook taillé pour la productivité du quotidien
Derrière son châssis gris compact de 14 pouces, l’Acer Chromebook Plus 514 propose une expérience fluide pour les usages courants. L’Intel Core 3 N355, un processeur de type Alder Lake-N à huit cœurs, délivre des performances suffisantes pour gérer plusieurs dizaines d’onglets simultanément, les réunions en visioconférence via Google Meet ou encore les outils bureautiques comme Microsoft 365 ou Google Workspace.
L’écran WUXGA en ratio 16:10 offre un gain de lisibilité apprécié au quotidien, notamment pour la lecture de documents ou la navigation web. Plusieurs tests anglophones du modèle 2025, dont celui d’IT Pro et de TechRadar, soulignent la qualité d’affichage, la gestion thermique silencieuse et l’endurance de la batterie, estimée entre 10 et 12 heures selon les usages.
Face à la concurrence : un positionnement cohérent, mais pas universel
Le Chromebook Plus 514 s’installe dans une niche bien définie : celle du PC portable à moins de 300 € avec des garanties logicielles longues et une intégration native de l’IA. Il ne remplace pas un ultrabook Windows pour les usages créatifs lourds ou les logiciels professionnels spécifiques, et les férus de jeu PC ou de montage vidéo avancé devront regarder ailleurs.
✅ Les points forts
- Label Chromebook Plus : configuration minimale certifiée par Google, qui garantit une expérience cohérente avec les outils IA comme Gemini, la gomme magique dans Google Photos ou l’amélioration vidéo en appel.
- 8 Go de RAM LPDDR5X : technologie rapide et économe en énergie, idéale pour le multitâche fluide et la longévité de la batterie.
- Écran WUXGA 16:10 en IPS : définition 1920 x 1200 pixels, revêtement anti-reflets et format plus généreux que le classique 16:9.
- Connectivité complète : deux ports USB-A, deux USB-C et une sortie HDMI, ce qui évite de multiplier les adaptateurs.
- Mises à jour jusqu’en 2035 : longévité logicielle bien supérieure à la moyenne des PC d’entrée de gamme sous Windows.
- Offre Google AI Pro incluse : 12 mois d’abonnement et 2 To de stockage offerts, valeur estimée à environ 264 €, ce qui rend la promotion encore plus significative.
❌ Les limites
- Stockage eMMC 128 Go : plus lent qu’un SSD NVMe et limité en capacité ; pour les gros dossiers multimédia, le recours au cloud ou à un stockage externe devient vite nécessaire.
- Processeur Core 3 N355 (série N) : efficace pour les tâches légères, il montre ses limites sur les projets exigeants comme le montage vidéo longue durée ou le rendu complexe.
- Absence de lecteur de cartes SD : un oubli regrettable pour les photographes ou les utilisateurs qui transfèrent régulièrement des fichiers depuis un appareil photo.
- ChromeOS : la compatibilité se limite aux applications Android et aux outils web ; aucun logiciel Windows natif ne fonctionnera sur cette machine
Notre verdict
Rarement un Chromebook sous les 230 € n’a proposé autant sur le papier. L’Acer Chromebook Plus 514 s’adresse clairement aux étudiants, aux télétravailleurs mobiles et aux utilisateurs qui gravitent principalement autour des outils Google, du streaming et de la bureautique en ligne. L’offre Google AI Pro incluse renforce encore l’argument, puisqu’elle représente à elle seule une valeur supérieure au prix de certains concurrents.
En revanche, si vous dépendez de logiciels Windows, de stockage local important ou d’un processeur taillé pour les tâches créatives intensives, ce modèle ne suffira pas. Pour tous les autres, à 229 €, c’est une fenêtre de tir sérieuse qu’il serait dommage de laisser passer.
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