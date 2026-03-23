Lancé à 1799 € en 2024, le Samsung Galaxy Book4 Edge 14 pouces s’adressait alors à un public professionnel haut de gamme, avec ses ambitions de rival direct au MacBook Air sous Windows. À 799 €, la donne change complètement : cet ultraportable Copilot+ PC sous Snapdragon X Elite X1E-80-100 avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD entre dans une catégorie de prix bien plus accessible, sans renoncer à ses arguments techniques.

C’est précisément pour les amateurs de mobilité, les télétravailleurs exigeants et les étudiants en quête d’un PC premium que cette offre mérite qu’on s’y attarde. Vous pouvez retrouver l’offre directement ici avant rupture de stock.