Le Samsung Galaxy Book4 Edge 14 pouces passe de 1799 € à 799 €, soit une chute de prix spectaculaire sur un ultraportable ARM qui n’avait rien à envier aux meilleurs du marché à son lancement. Avant de craquer, voici ce que cette offre vaut vraiment, face aux alternatives et selon vos usages.
Lancé à 1799 € en 2024, le Samsung Galaxy Book4 Edge 14 pouces s’adressait alors à un public professionnel haut de gamme, avec ses ambitions de rival direct au MacBook Air sous Windows. À 799 €, la donne change complètement : cet ultraportable Copilot+ PC sous Snapdragon X Elite X1E-80-100 avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD entre dans une catégorie de prix bien plus accessible, sans renoncer à ses arguments techniques.
C’est précisément pour les amateurs de mobilité, les télétravailleurs exigeants et les étudiants en quête d’un PC premium que cette offre mérite qu’on s’y attarde. Vous pouvez retrouver l’offre directement ici avant rupture de stock.
Une remise de 56% sur un PC OLED haut de gamme
À son tarif d’origine, le Galaxy Book4 Edge devait convaincre face à des concurrents comme le Microsoft Surface Laptop 7 ou l’ASUS Zenbook S16, tous deux affichés autour de 1 400 à 1 900 €. Cette réduction à 799 € repositionne l’appareil dans un segment où la concurrence propose rarement un écran AMOLED, une architecture ARM silencieuse et un NPU dédié à l’IA simultanément.
Pour l’utilisateur, l’offre a donc une logique réelle : vous accédez à une technologie pensée pour durer, dans un produit construit pour la mobilité, à un prix qui ne dépasse pas celui d’un PC entrée de gamme conventionnel. La connectique est aussi au rendez-vous, avec deux ports USB 4.0, un HDMI 2.1 4K/60 Hz et une prise jack 3,5 mm.
Ecran AMOLED, ARM et IA : ce que ce PC fait vraiment
L’écran Dynamic AMOLED 2X de 14 pouces est l’argument le plus immédiatement convaincant de cet ultraportable : noir absolu, contraste infini, rafraîchissement à 120 Hz et filtre antireflet. Dans son test du Galaxy Book4 Edge 16 pouces, la rédaction Clubic lui décernait un 9/10 pour son affichage, soulignant une couverture colorimétrique « irréprochable » et un DeltaE parfait de 2,18, bien en dessous du seuil acceptable de 3.
Le modèle 14 pouces partage les mêmes fondations technologiques Samsung Display, et son poids de seulement 1,16 kg en fait l’un des ultraportables ARM les plus portables du marché. Côté autonomie, Samsung annonce jusqu’à 18 heures, une promesse cohérente avec les résultats ARM mesurés par Clubic sur la version 16 pouces, qui oscillait entre 12 et 13 heures dans des conditions de test plus exigeantes que l’usage réel.
Concurrent au MacBook Air M5 : promesse tenue ou argument commercial ?
Le MacBook Air M5 13 pouces débute à 1 299 € avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit 500 € de plus que cette offre pour une capacité de stockage doublée. Sur les performances CPU multicœur, le Snapdragon X Elite rivalise sérieusement avec Apple Silicon, comme Clubic l’a mesuré sur Cinebench R24 lors de ses tests comparatifs.
Le GPU de la puce Apple et la fluidité de macOS gardent néanmoins un avantage concret pour les créatifs et les joueurs. Le Galaxy Book4 Edge répond avec un écran tactile, un port HDMI natif, un pavé numérique et une compatibilité Windows native : autant d’éléments absents ou bridés chez Apple.
Ce qu’il faut vraiment peser avant de valider l’achat
À 799 €, l’offre est séduisante, mais l’architecture ARM et les choix de conception de Samsung imposent quelques concessions qu’il vaut mieux connaître à l’avance.
✅ Les points forts
- Ecran AMOLED 14” 120 Hz de très haute qualité, tactile et antireflet
- Architecture ARM : ventilateur quasi inaudible au quotidien, excellente autonomie réelle
- Snapdragon X Elite X1E-80-100 avec NPU 45 TOPS : IA native utilisable sans connexion internet
- Connectique complète : 2 x USB 4.0, HDMI 2.1, jack 3,5 mm
- Poids de 1,16 kg, finitions aluminium premium
- 512 Go de stockage, suffisants pour la très grande majorité des usages courants
❌ Les points faibles
- RAM et stockage soudés à la carte mère : aucune évolutivité possible
- Performances GPU limitées : les jeux vidéo ne sont pas son terrain de jeu
- Certaines applications Windows non optimisées pour ARM peuvent poser des problèmes de compatibilité ponctuels
- Le trackpad reste en dessous des standards Apple, notamment loin du trackpad haptique des MacBook
- Le prix conseillé à 1 799 € interroge sur la valeur intrinsèque du produit hors promotion
✅ Verdict de la rédaction :
Le Samsung Galaxy Book4 Edge 14 pouces à 799 € est une opportunité concrète pour qui cherche un ultraportable Windows de qualité premium sans débourser le prix d’un MacBook Air M5. Professionnels nomades, étudiants exigeants, télétravailleurs habitués à tourner sous Office, Teams ou des outils créatifs légers : le profil de cet appareil vous correspond probablement.
Si vous êtes en revanche ancré dans l’écosystème Apple, adepte de jeux vidéo ou particulièrement attaché à la fluidité d’un trackpad haptique, le Galaxy Book4 Edge ne changera pas vos habitudes. Pour tous les autres, trouver un PC AMOLED, ARM, IA et tactile en dessous des 800 € en 2026 est une fenêtre qui ne restera pas ouverte longtemps.
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