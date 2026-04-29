Il est important de noter que toutes ces offres ne jouent pas sur le même calendrier. Les modèles Cyborg 15 et Katana 17 HX sont uniquement concernés par les French Days, soit du 29 avril au 5 mai. Une fenêtre relativement courte, qui incite à ne pas trop tarder.

À l’inverse, le Crosshair 16 HX AI reste en promotion tout au long du mois de mai, laissant un peu plus de temps pour réfléchir, et ce, même si son rapport performance/prix risque d’attirer très rapidement l’attention.