Les French Days MSI reviennent, et avec eux leur lot de bonnes affaires tech. Cette année, la marque dégaine une nouvelle série d’offres promotionnelles, notamment sur ses PC portables gaming Cyborg, Katana et Crosshair. Trois gammes, trois approches, mais un même objectif : proposer un laptop performant et polyvalent, et évidemment à prix réduit.
Chaque printemps, les French Days de MSI (du 29 avril au 5 mai) s’imposent comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonnes affaires. Une période stratégique pour renouveler son équipement, notamment côté informatique, où les promotions peuvent rapidement faire basculer une décision d’achat.
French Days MSI : le bon moment pour changer de PC portable
Chez MSI, les French Days prennent toujours une dimension particulière. Le constructeur taïwanais, déjà bien installé sur le segment du gaming, met en avant plusieurs références capables de répondre à des profils variés allant du joueur occasionnel au créateur de contenu forcément plus exigeant.
Au programme ici, des configurations musclées intégrant les dernières générations de processeurs, notamment la plateforme Intel Core Ultra, associée à des GPU dédiés récents. Le tout avec des réductions qui, sans forcément être massives sur tous les modèles, restent suffisamment intéressantes pour mériter un coup d’œil… et possiblement un craquage.
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-016FR, l’entrée dans le gaming moderne
Le Cyborg 15 joue la carte de l’accessibilité. Proposé à 1 149 € durant les French Days, il se positionne comme une porte d’entrée sérieuse dans l’univers du gaming sur PC portable, avec ici un écran IPS de 15,6" compatible Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et 144 Hz.
Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core 5 210 H, couplé à une carte graphique GeForce RTX 5050 capable de faire tourner de nombreux jeux récents en 1080p dans de bonnes conditions. Une configuration équilibrée donc, pensée pour le gaming mais aussi pour un usage polyvalent.
Côté mémoire, les 16 Go de RAM DDR5 assurent une bonne fluidité en multitâche (avec la possibilité de grimper jusqu’à 96 Go si nécessaire), tandis que le SSD de 512 Go offre un stockage à la fois rapide et réactif. Pour charmer le gamer, l’écran mise sur une fréquence de rafraîchissement élevée, garantissant une meilleure fluidité en jeu, sans oublier un clavier équipé de 4 zones RGB (et une touche dédiée à Copilot).
La connectique n’est pas en reste, avec suffisamment de ports pour brancher des périphériques, écran externe ou accessoires. En somme, un laptop qui va à l’essentiel, sans superflu, mais avec une vraie cohérence dans sa proposition.
MSI Katana 17 HX B14WGK-084FR, pour voir plus grand, plus puissant
Avec le Katana 17 HX, MSI monte clairement d’un cran. Affiché à 1 899 € au lieu de 2 099 € sur la période French Days, ce modèle s’adresse à ceux qui veulent plus de puissance… Et plus de confort visuel.
Son écran 17" (en Full HD 1 920 x 1080 pixels / 144 Hz) change immédiatement l’expérience, que ce soit pour jouer ou travailler. Plus immersif, plus confortable, il s’accompagne d’une configuration solide, avec un processeur Intel Core i7 14650HX, un GPU GeForce RTX 5070 et là aussi un total de 16 Go de RAM DDR5.
La connectique, elle aussi, suit cette montée en gamme avec davantage de possibilités pour connecter plusieurs périphériques simultanément. Un point crucial pour ceux qui utilisent leur PC comme une véritable station de travail.
Chez MSI, le Katana 17 HX s’impose comme une solution polyvalente, capable de répondre à des besoins plus ambitieux, sans forcément basculer dans des tarifs trop élevés.
MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-001FR, gaming, création artistique et IA
C’est sans doute le modèle le plus intéressant de cette sélection. Le Crosshair 16 HX AI bénéficie pour sa part d’une promotion étendue sur tout le mois de mai, avec un prix ramené à 1 599 € au lieu de 1 999 €, pour les adhérents FNAC. Une réduction significative de 500 € qui peut clairement changer la donne.
Ici, MSI mise sur une configuration tournée vers l’avenir. Le processeur, basé sur l’architecture Intel Core Ultra 7 255HX, introduit des capacités liées à l’intelligence artificielle, qui se font (et se feront) de plus en plus présentes dans nos usages modernes.
Côté GPU, on retrouve une carte graphique GeForce RTX 5070 capable de gérer confortablement les jeux récents en haute définition, mais aussi des logiciels plus exigeants. Le Crosshair 16 HX AI ne se limite pas au gaming, puisqu’il s’adresse aussi aux créateurs, aux développeurs et à tous ceux qui veulent une machine performante aujourd’hui, et capable de durer dans le temps.
La RAM et le stockage suivent cette logique, avec des capacités de 16 Go DDR5 (extensible là encore jusqu’à 96 Go) et 512 Go de SSD, permettant de travailler sur des projets lourds sans ralentissement. L’écran 16", lequel se montre souvent mieux équilibré que les formats 15 ou 17", offre pour sa part un bon compromis entre immersion et mobilité, avec une résolution QHD+ de 2 560 x 1 600 pixels et une fréquence de 240 Hz.
La connectique complète vient renforcer cette impression de machine polyvalente, prête à s’adapter à différents environnements : bureau, setup gaming, usage mobile…
Il est important de noter que toutes ces offres ne jouent pas sur le même calendrier. Les modèles Cyborg 15 et Katana 17 HX sont uniquement concernés par les French Days, soit du 29 avril au 5 mai. Une fenêtre relativement courte, qui incite à ne pas trop tarder.
À l’inverse, le Crosshair 16 HX AI reste en promotion tout au long du mois de mai, laissant un peu plus de temps pour réfléchir, et ce, même si son rapport performance/prix risque d’attirer très rapidement l’attention.
MSI poursuit sa stratégie de gaming accessible
Avec cette sélection, MSI démontre une nouvelle fois sa capacité à couvrir un large spectre d’utilisateurs. Du Cyborg 15, accessible et efficace, au Crosshair 16 HX AI, plus ambitieux et tourné vers les usages de demain, chacun peut trouver une machine adaptée à ses besoins.
Ces French Days confirment également une tendance de fond, à savoir un gaming PC portable qui devient de plus en plus accessible, sans pour autant sacrifier les performances. Que l’on soit joueur occasionnel ou utilisateur exigeant, difficile aujourd’hui de ne pas trouver une configuration qui coche les bonnes cases.