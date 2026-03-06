Dans le segment des tablettes à moins de 100 €, il est rare de trouver un châssis aluminium, un écran 11 pouces à 90 Hz et une batterie de 8 300 mAh dans le même appareil. C’est pourtant exactement ce que propose la Honor Pad X8a, qui accumule les bons plans depuis son lancement et que la rédaction a déjà repérée à plusieurs reprises comme une valeur sûre de l’entrée de gamme.

Avec le code IFPGSU6A, elle tombe à 72,37 € contre 169,90 € en prix de référence, soit une remise de 57% sur une tablette Wi-Fi disponible en version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ce bon plan s’adresse aux familles cherchant une tablette partagée, aux étudiants en quête d’un grand écran pour leurs cours ou à toute personne voulant un écran confortable pour le streaming sans dépasser les 75 €.