Les Choice Days AliExpress se terminent demain soir, et la Honor Pad X8a à 72,37 € est sans doute l’une des dernières bonnes affaires à saisir avant la clôture. Grand écran, design métallique, autonomie généreuse : sur le papier, ça tient la route, mais quelques concessions méritent d’être connues avant de valider.
Dans le segment des tablettes à moins de 100 €, il est rare de trouver un châssis aluminium, un écran 11 pouces à 90 Hz et une batterie de 8 300 mAh dans le même appareil. C’est pourtant exactement ce que propose la Honor Pad X8a, qui accumule les bons plans depuis son lancement et que la rédaction a déjà repérée à plusieurs reprises comme une valeur sûre de l’entrée de gamme.
Avec le code IFPGSU6A, elle tombe à 72,37 € contre 169,90 € en prix de référence, soit une remise de 57% sur une tablette Wi-Fi disponible en version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ce bon plan s’adresse aux familles cherchant une tablette partagée, aux étudiants en quête d’un grand écran pour leurs cours ou à toute personne voulant un écran confortable pour le streaming sans dépasser les 75 €.
57% de réduction sur une tablette qui ne fait pas semblant
À 72,37 €, la Honor Pad X8a s’inscrit dans la zone tarifaire la plus compétitive du marché Android, où la concurrence se résume souvent à des dalles LCD 60 Hz sous boîtier plastique. Ici, le châssis aluminium à 7,25 mm d’épaisseur et 495 grammes apporte une finition franchement supérieure à ce que l’on trouve habituellement à ce prix.
La batterie de 8 300 mAh, compatible avec la charge rapide 22,5 W (chargeur inclus), tient facilement une à deux journées complètes d’usage intensif selon les retours utilisateurs et les testeurs indépendants. Pour une tablette familiale ou multimédia, c’est une combinaison difficile à battre dans cette tranche de prix, et c’est précisément pour ça que la rédaction l’a déjà signalée comme une recommandation solide pour les petits budgets.
Écran 90 Hz, 4 haut-parleurs et autonomie : ce qu’elle apporte vraiment
La dalle LCD IPS de 11" en Full HD (1 920 x 1 200 pixels) avec taux de rafraîchissement de 90 Hz assure une navigation et un défilement nettement plus confortables que les dalles 60 Hz encore présentes sur beaucoup de tablettes à ce tarif : un avantage immédiatement perceptible lors des sessions de streaming ou de lecture.
Les quatre haut-parleurs stéréo avec technologie Honor Histen Audio constituent un autre point différenciant : pour regarder des séries ou des vidéos YouTube en famille, le rendu sonore est sensiblement au-dessus de la moyenne du segment.
La certification TÜV Rheinland (faible émission de lumière bleue, anti-scintillement) est un atout supplémentaire pour les usages prolongés, notamment par les enfants. Le Snapdragon 680 gravé en 6 nm gère sans effort la navigation web, les applications bureautiques légères et le streaming, même si on ne lui demandera pas de faire tourner des jeux exigeants.
Face à l’iPad : ce que les chiffres disent vraiment
Sur le papier, la comparaison avec l’iPad 10 (environ 300 €) est plus serrée qu’on ne le croit. L’iPad affiche une meilleure densité de pixels (264 ppp contre 206 ppp), une puce A14 Bionic nettement plus puissante que le Snapdragon 680, et des caméras 12 MP autrement plus polyvalentes que les 5 MP de la Honor.
Mais la Honor Pad X8a lui répond sur plusieurs points concrets : son écran 90 Hz est plus fluide que le 60 Hz de l’iPad 10, sa batterie de 8 300 mAh tient jusqu’à 14 heures de vidéo là où Apple annonce 10 heures, et ses quatre haut-parleurs stéréo surpassent les deux de l’iPad 10 pour le confort d’écoute en famille. La Honor propose aussi l’extension de stockage via microSD, là où l’iPad reste figé sur sa mémoire interne.
En usage multimédia quotidien, streaming, navigation, visioconférence, la Honor fait donc le travail, et sur certains critères directement perceptibles à l’usage, elle fait même mieux.
Ce qu’il faut vraiment peser avant de commander ce soir
La Honor Pad X8a est honnête sur ses ambitions : c’est une tablette de streaming et d’usage courant, pas un outil de travail intensif. Voici les points à garder en tête.
✅ Les points forts
- Écran 11 pouces FHD 90 Hz avec certification TÜV Rheinland, agréable pour les longues sessions
- Châssis aluminium fin (7,25 mm) et léger pour la catégorie, finition clairement au-dessus du segment
- Batterie 8 300 mAh avec jusqu’à 14 heures de vidéo en continu, recharge 22,5 W incluse
- Quatre haut-parleurs stéréo Honor Histen : rendu audio bien au-dessus de la moyenne à ce prix
- Stockage extensible jusqu’à 1 To via microSD
- MagicOS 8.0 basé sur Android 14 : système à jour et compatible Google Play Store
❌ Les points faibles
- Seulement 4 Go de RAM et 64 Go de stockage dans cette configuration : juste pour un usage intensif sur le long terme
- Snapdragon 680 insuffisant pour les jeux graphiquement exigeants ou le multitâche lourd
- MagicOS peut rebuter : interface jugée lourde et brouillonne à la première utilisation
- Aucune connectivité 4G/5G, ni GPS, ni NFC — usage strictement Wi-Fi
- Caméras 5 MP basiques, suffisantes uniquement pour la visioconférence
- Charge rapide 22,5 W correcte, mais il faut compter plus de 2 heures pour une charge complète
✅ Verdict de la rédaction :
À 72,37 €, la Honor Pad X8a est difficile à contester sur son créneau : c’est l’une des seules tablettes du marché à proposer un écran 11 pouces 90 Hz, un châssis métallique et une autonomie de deux jours sous les 75 €, et la rédaction l’a déjà recommandée à plusieurs reprises pour les petits budgets.
Elle convient parfaitement à la lecture, au streaming, aux visioconférences et à la navigation web au quotidien. En revanche, si vous cherchez une tablette pour travailler sérieusement, jouer à des jeux exigeants ou partir en voyage sans votre téléphone pour la connexion, ses limites se feront vite sentir. Pour tous les usages familiaux ou multimédia basiques, profiter de cette fenêtre avant la fin des Choice Days demain soir, c’est une décision difficile à regretter.
