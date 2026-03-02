Le Dell 16 DC16256 s'appuie sur un AMD Ryzen 7 250, une puce à 8 cœurs et 16 threads qui monte jusqu'à 5,1 GHz en boost. Elle s'accompagne d'une carte graphique AMD Radeon intégrée, de 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 5 600 MT/s et d'un SSD M.2 PCIe NVMe d'1 To, une combinaison qui couvre sans difficulté la bureautique intensive, la visioconférence, l'édition photo légère et la lecture de contenus multimédias.

L'écran de 16 pouces affiche une résolution 2K en dalle IPS antiéblouissement avec une luminosité annoncée à 300 cd/m², ce qui le rend lisible dans la plupart des conditions d'utilisation. Le format 16:10 offre un peu plus de hauteur d'affichage qu'un 16:9 classique, un avantage concret pour la consultation de documents ou la navigation web.

Du côté de la connectique, on trouve un port USB-C 3.2 Gen 2 avec Power Delivery et DisplayPort 1.4, deux ports USB 3.2 Gen 1, un HDMI 1.4, une prise jack combinée et un lecteur de carte SD. Ce n'est pas la connectique la plus généreuse du marché sur ce segment, mais elle couvre les usages courants sans nécessiter de hub supplémentaire dans la majorité des cas. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth assurent la connectivité sans fil. La batterie de 54 Wh est gérée par un adaptateur de 65 watts.

La construction mêle un capot et un repose-poignets en aluminium à une bordure en plastique. Le tout pèse 2,14 kg, ce qui reste raisonnable pour un format 16 pouces. Le clavier rétroéclairé intègre une touche Copilot et un pavé numérique, et le bouton d'alimentation embarque un lecteur d'empreintes digitales. La webcam FHD 1080p à 30 ips dispose d'un cache physique, un détail apprécié. L'indice de réparabilité affiché sur la fiche produit est de 8 sur 10, ce qui est encourageant pour la longévité de la machine.