Le Dell 16 tombe à 749 € au lieu de 1 069 € sur le site officiel Dell, soit 320 € d'économie sur un PC 16 pouces sous AMD Ryzen 7, avec un écran 2K, 16 Go de DDR5 et un SSD de 1 To. Une fenêtre à ne pas laisser passer.
Le Dell 16 (DC16256) est un ordinateur portable taillé pour le quotidien professionnel et le multimédia. Avec son processeur AMD Ryzen 7 250 à 8 cœurs cadencé jusqu'à 5,1 GHz, son écran IPS de 16 pouces en résolution 2K et son SSD NVMe d'1 To, il coche les cases d'un PC polyvalent à un tarif que la remise actuelle rend particulièrement intéressant.
Un 16 pouces AMD Ryzen 7 qui ne fait pas semblant
Le Dell 16 DC16256 s'appuie sur un AMD Ryzen 7 250, une puce à 8 cœurs et 16 threads qui monte jusqu'à 5,1 GHz en boost. Elle s'accompagne d'une carte graphique AMD Radeon intégrée, de 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 5 600 MT/s et d'un SSD M.2 PCIe NVMe d'1 To, une combinaison qui couvre sans difficulté la bureautique intensive, la visioconférence, l'édition photo légère et la lecture de contenus multimédias.
L'écran de 16 pouces affiche une résolution 2K en dalle IPS antiéblouissement avec une luminosité annoncée à 300 cd/m², ce qui le rend lisible dans la plupart des conditions d'utilisation. Le format 16:10 offre un peu plus de hauteur d'affichage qu'un 16:9 classique, un avantage concret pour la consultation de documents ou la navigation web.
Du côté de la connectique, on trouve un port USB-C 3.2 Gen 2 avec Power Delivery et DisplayPort 1.4, deux ports USB 3.2 Gen 1, un HDMI 1.4, une prise jack combinée et un lecteur de carte SD. Ce n'est pas la connectique la plus généreuse du marché sur ce segment, mais elle couvre les usages courants sans nécessiter de hub supplémentaire dans la majorité des cas. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth assurent la connectivité sans fil. La batterie de 54 Wh est gérée par un adaptateur de 65 watts.
La construction mêle un capot et un repose-poignets en aluminium à une bordure en plastique. Le tout pèse 2,14 kg, ce qui reste raisonnable pour un format 16 pouces. Le clavier rétroéclairé intègre une touche Copilot et un pavé numérique, et le bouton d'alimentation embarque un lecteur d'empreintes digitales. La webcam FHD 1080p à 30 ips dispose d'un cache physique, un détail apprécié. L'indice de réparabilité affiché sur la fiche produit est de 8 sur 10, ce qui est encourageant pour la longévité de la machine.
Les compromis qu'il faut accepter pour rester sous les 750€
Le Dell 16 DC16256 n'est pas une machine sans défauts. Son port HDMI 1.4 limite la sortie vidéo externe à du 1080p60 ou du 4K30, là où les modèles concurrents dans cette tranche de prix proposent souvent de l'HDMI 2.0 ou 2.1. La RAM est configurée en canal unique (1 x 16 Go), ce qui bride légèrement les performances graphiques de la puce AMD Radeon intégrée, le dual channel étant davantage favorable aux GPU intégrés. La batterie de 54 Wh est correcte pour un usage modéré, mais les gros utilisateurs nomades pourraient en ressentir les limites en fin de journée.
Cela dit, à 749 € avec Windows 11 Pro inclus, le positionnement reste cohérent pour un PC 16 pouces AMD Ryzen 7 avec un SSD d'1 To et un écran 2K. Les avis clients disponibles sur le site Dell, notés 4,5 sur 5, soulignent la qualité de l'écran, la fluidité des tâches quotidiennes et une prise en main immédiate.
✅ Les points forts
- Processeur AMD Ryzen 7 250 à 8 cœurs, jusqu'à 5,1 GHz, avec 16 Go de DDR5 et SSD NVMe 1 To
- Écran 16" 2K IPS antiéblouissement à 300 cd/m², format 16:10 généreux
- Windows 11 Pro inclus, indice de réparabilité de 8/10, webcam FHD avec cache physique
❌ Les limites
- RAM en canal unique (1 x 16 Go), moins favorable aux performances GPU intégrées
- HDMI 1.4 uniquement, pas d'USB-C Thunderbolt
- Batterie de 54 Wh limitée pour les usages nomades intensifs
Verdict
À 749 € au lieu de 1 069 €, le Dell 16 DC16256 est une proposition honnête pour qui cherche un PC 16 pouces sous AMD Ryzen 7 avec un écran 2K et Windows 11 Pro, sans dépasser le budget des 1 000 €. La remise de 320 € le place sur un terrain où peu de concurrents proposent une configuration équivalente à ce tarif.
