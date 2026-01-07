L'ordinateur portable répond à vos besoins de mobilité sans sacrifier la puissance. Il tient une journée complète sur batterie, même avec des applications exigeantes. Son format compact se glisse dans un sac, ce qui facilite vos déplacements quotidiens ou vos sessions de travail en extérieur.

Certains diront que la discrétion de son design passe souvent inaperçue en réunion ou dans un café, et c'est plutôt pratique. Le clavier rétroéclairé rend l'utilisation confortable, même quand la lumière diminue. Le stockage SSD accélère l'accès à vos fichiers et réduit les temps d'attente, un vrai gain au quotidien.