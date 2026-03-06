La batterie de ce PC portable Dell 16 affiche une capacité de 54 Wh, une valeur dans la moyenne haute pour un 16 pouces grand public. Mais la vraie réponse à la question de l'autonomie se trouve dans le processeur.

L'Intel Core 5-120U est conçu autour d'une architecture hybride basse consommation (10 cœurs répartis entre cœurs performance et cœurs efficacité). Le processeur ajuste dynamiquement sa consommation selon la charge, ce qui prolonge significativement l'autonomie sur les tâches bureautiques et multimédias courantes.

L'adaptateur CA fourni est de 65 watts, avec recharge possible via USB-C Power Delivery, compatible avec les chargeurs USB-C tiers courants.