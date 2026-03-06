Le Dell 16 (modèle DC16251) est un ordinateur portable 16 pouces équipé d'un processeur Intel Core avec IA intégrée, vendu à 599€ au lieu de 829€. Il intègre un écran 2K, 16 Go de RAM DDR5, un SSD NVMe et la touche Copilot Windows, le tout dans un châssis aluminium.
Dell est-il trop cher ? Pas avec le Dell 16 à 599 €
L'idée reçue selon laquelle Dell pratique des prix inaccessibles ne résiste pas à l'analyse de ce modèle. Le Dell 16 DC16251 est actuellement proposé à 599€ (prix constaté en mars 2026), soit une remise de 230€ sur le prix d'origine de 829€. Dell applique également une garantie meilleur prix sur l'ensemble de sa boutique en ligne.
À ce tarif, la fiche technique est objectivement solide :
- Processeur Intel® Core™ 5-120U (10 cœurs, jusqu'à 5,0 GHz)
- Écran 16 pouces 2K (1920 x 1200), dalle IPS, 300 nits, antireflet
- 16 Go de RAM DDR5 (5200 MT/s)
- SSD M.2 NVMe 512 Go
- Châssis aluminium (capot et repose-poignets)
Pour un PC 16 pouces aluminium avec dalle 2K et mémoire DDR5, 599€ représente un positionnement prix compétitif sur le marché français en 2026.
Budget serré ? Dell propose plusieurs solutions concrètes
Le Dell 16 n'est pas réservé aux acheteurs disposant d'une trésorerie confortable. Plusieurs dispositifs permettent de réduire encore l'addition :
- Dell Rewards : le programme de fidélité gratuit de Dell génère des points sur chaque achat, convertibles en bons de réduction utilisables dès 100€ d'achat. Il est ouvert à tous les acheteurs sur Dell.fr.
- Remise étudiants (jusqu'à -10 %) : tout étudiant ou apprenti de plus de 16 ans inscrit dans l'enseignement supérieur peut bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % en vérifiant son statut via le programme Dell Rewards. La gamme Dell 16 est éligible (seule la gamme Dell Pro Essential est explicitement exclue du programme). La vérification se fait en ligne via SheerID, sans adresse e-mail académique obligatoire.
- Options de financement : Dell met à disposition des solutions de paiement en plusieurs fois directement sur sa boutique, sans nécessiter de se tourner vers un organisme tiers.
- Configuration d'entrée accessible : le Dell 16 démarre à 599 € pour une configuration déjà complète au quotidien (16 Go RAM, SSD 512 Go, processeur 10 cœurs). Une version 32 Go / 1 To est disponible à 929 € pour les besoins plus intensifs.
Autonomie : ce que le processeur IA change réellement
La batterie de ce PC portable Dell 16 affiche une capacité de 54 Wh, une valeur dans la moyenne haute pour un 16 pouces grand public. Mais la vraie réponse à la question de l'autonomie se trouve dans le processeur.
L'Intel Core 5-120U est conçu autour d'une architecture hybride basse consommation (10 cœurs répartis entre cœurs performance et cœurs efficacité). Le processeur ajuste dynamiquement sa consommation selon la charge, ce qui prolonge significativement l'autonomie sur les tâches bureautiques et multimédias courantes.
L'adaptateur CA fourni est de 65 watts, avec recharge possible via USB-C Power Delivery, compatible avec les chargeurs USB-C tiers courants.
Microsoft Copilot sur le Dell 16 : à quoi sert concrètement la touche IA ?
Qu'est-ce que Microsoft Copilot ? Microsoft Copilot est un assistant IA intégré à Windows 11, alimenté par les modèles de langage de Microsoft. Il est accessible directement depuis le bureau, sans application supplémentaire à installer.
Le Dell 16 intègre une touche Copilot dédiée sur son clavier, un raccourci physique vers l'assistant IA de Windows 11.
Ce que Copilot permet de faire sur le Dell 16 :
- Rédiger et reformuler : générer une réponse à un e-mail, reformuler un paragraphe, résumer un document long en quelques secondes
- Contrôler Windows par la voix ou le texte : changer les paramètres système, activer le mode sombre, lancer une application, sans naviguer dans les menus
- Créer des diapositives : Copilot intégré à Microsoft 365 peut générer une présentation PowerPoint à partir d'un simple résumé textuel (avec abonnement Microsoft 365)
- Répondre à des questions contextuelles : Copilot peut analyser le contenu d'un fichier ouvert et en extraire des informations précises
- Transcription et traduction en temps réel : lors d'une réunion Teams ou d'un cours en ligne, Copilot peut transcrire et traduire les échanges à la volée
Copilot fonctionne-t-il sans connexion internet ? La plupart des fonctions Copilot nécessitent une connexion active, car les traitements se font en partie dans le cloud Microsoft. Le Dell 16 est équipé du Wi-Fi 6E (Realtek 802.11ax), ce qui garantit une connexion stable et rapide pour en profiter pleinement.
Quel est l'impact sur la batterie ? Copilot délègue une large partie de ses calculs aux serveurs Microsoft, ce qui limite la sollicitation du processeur local. Contrairement à une IA embarquée qui tournerait en permanence en local, cet usage préserve l'autonomie de la batterie 54 Wh du Dell 16.
Les caractéristiques du Dell 16 DC16251 qui font la différence
- Indice de réparabilité élevé (certifié, document officiel disponible sur Dell.fr)
- Certification EPEAT Silver et Energy Star 8.0/9.0, des gages de durabilité environnementale
- Webcam FHD 1080p avec double microphone et réduction de bruit, rare à ce prix
- Wi-Fi 6E (Realtek 802.11ax) pour des connexions stables sur les réseaux récents
- Clavier rétroéclairé avec pavé numérique intégré, confort de saisie au quotidien
Le verdict de Clubic
À 599 €, le Dell 16 est le PC IA qu'on recommande sans hésiter pour quiconque veut entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle sans se ruiner. Châssis aluminium, écran 2K, Copilot intégré : le rapport qualité/prix est difficile à battre dans cette gamme.
Qu'est-ce qu'un PC IA et en quoi est-il différent d'un ordinateur portable classique ?
Un PC IA est un ordinateur portable équipé d'une unité de traitement neural (NPU) intégrée au processeur, conçue pour exécuter des tâches d'intelligence artificielle directement en local, sans dépendre uniquement du cloud. Concrètement, cela se traduit par des fonctions comme la transcription automatique, la génération de texte, la suppression de bruit en visioconférence ou la retouche photo assistée par IA, le tout de façon plus rapide et plus économe en énergie qu'un PC classique. Le Dell 16 (DC16251) est équipé d'un processeur Intel Core 5-120U qui intègre cette architecture hybride orientée IA.
À quoi sert la touche Copilot présente sur le clavier du Dell 16 ?
La touche Copilot est un raccourci physique qui ouvre instantanément Microsoft Copilot, l'assistant IA intégré à Windows 11. Elle permet d'accéder sans délai à des fonctions comme la rédaction ou la reformulation de texte, la synthèse de documents, le contrôle des paramètres Windows par commande naturelle, ou encore la création
de présentations PowerPoint. C'est un gain de temps concret au quotidien : plutôt que de naviguer dans des menus, une pression sur la touche suffit pour interagir avec l'IA.
Le Dell 16 est-il adapté à une utilisation toute la journée sans chargeur ?
Le Dell 16 embarque une batterie de 54 Wh associée à un processeur Intel Core basse consommation à architecture hybride (10 cœurs). Cette combinaison permet de couvrir une journée de travail bureautique
standard : navigation web, traitement de texte, visioconférence légère, sans nécessiter de recharge intermédiaire dans la plupart des cas. Pour les usages plus intensifs (rendu vidéo, sessions prolongées), le chargeur 65 W USB-C permet une recharge rapide. À noter : les fonctions Copilot déléguant leurs calculs aux serveurs Microsoft, elles sollicitent peu le processeur local et préservent l'autonomie.
Quelle est la différence entre un PC Copilot+ et un PC avec touche Copilot comme le Dell 16 ?
Ce sont deux niveaux distincts. Un PC Copilot+ est une certification Microsoft qui exige une NPU capable d'au moins 40 TOPS (trillions d'opérations par seconde), ce qui permet des fonctions IA avancées entièrement en local, comme Recall ou la génération d'images hors ligne. Le Dell 16 DC16251 dispose d'une touche Copilot et donne accès à l'assistant Copilot de Windows 11, mais ne fait pas partie des PC Copilot+ certifiés, ses fonctions IA s'appuient davantage sur le cloud Microsoft. Pour un usage courant (rédaction, synthèse, contrôle Windows), cette distinction est peu perceptible au quotidien.
Peut-on utiliser Microsoft Copilot sur le Dell 16 sans abonnement payant ?
Oui, dans une large mesure. Microsoft Copilot est accessible gratuitement depuis Windows 11 pour des usages courants : répondre à des questions, reformuler du texte, effectuer des recherches web enrichies ou contrôler des paramètres système. Certaines fonctions avancées, comme la génération de présentations PowerPoint, la rédaction dans Word ou l'analyse de fichiers Excel, nécessitent un abonnement Microsoft 365 (à partir de 7€/mois). Le Dell 16 inclut un essai gratuit de 30 jours de Microsoft 365 pour tester ces fonctionnalités avant de s'engager.