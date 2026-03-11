Dans la foule des PC portables polyvalents sous les 600€, rares sont ceux qui cumulent un processeur 8 cœurs, 16 Go de RAM, un SSD d’1 To et un écran 120 Hz antireflets, c’est pourtant exactement ce que propose ce Dell 15 DC15255. Ce modèle s’inscrit dans la gamme d’entrée grand public de Dell, pensée pour un large spectre d’utilisateurs : étudiants, familles, télétravailleurs, ou toute personne qui souhaite remplacer un vieux PC sans se ruiner.

La marque Dell apporte ici un gage de fiabilité que les marques moins connues à prix équivalent peinent souvent à offrir, avec un indice de réparabilité de 7,10/10 qui témoigne d’une conception pensée sur le long terme. Convaincu par le profil ? Le Dell 15 DC15255 est disponible à 549 € sur Amazon jusqu’au 16 mars.