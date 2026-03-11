Pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, le Dell 15 DC15255 passe à 549 € dans sa configuration Ryzen 7 7730U, 16 Go de RAM et 1 To SSD, une fiche technique généreuse pour ce niveau de prix.
Dans la foule des PC portables polyvalents sous les 600€, rares sont ceux qui cumulent un processeur 8 cœurs, 16 Go de RAM, un SSD d’1 To et un écran 120 Hz antireflets, c’est pourtant exactement ce que propose ce Dell 15 DC15255. Ce modèle s’inscrit dans la gamme d’entrée grand public de Dell, pensée pour un large spectre d’utilisateurs : étudiants, familles, télétravailleurs, ou toute personne qui souhaite remplacer un vieux PC sans se ruiner.
La marque Dell apporte ici un gage de fiabilité que les marques moins connues à prix équivalent peinent souvent à offrir, avec un indice de réparabilité de 7,10/10 qui témoigne d’une conception pensée sur le long terme. Convaincu par le profil ? Le Dell 15 DC15255 est disponible à 549 € sur Amazon jusqu’au 16 mars.
16 Go et 1 To SSD sous les 550 € : une configuration rare à ce prix
Là où la concurrence à moins de 600 € propose généralement 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce Dell DC15255 double la mise sur les deux tableaux. En pratique, 16 Go de RAM DDR4 signifient un multitâche fluide avec une vingtaine d’onglets ouverts, plusieurs applications en parallèle et des outils de visioconférence sans ralentissement.
Le SSD d’1 To élimine pour longtemps le problème de stockage ; photos de famille, documents de travail, bibliothèque de films ou projets créatifs légers trouveront leur place sans qu’il soit jamais nécessaire d’acheter un disque externe.
Un Ryzen 7, 120 Hz et des plastiques recyclés sous le même capot
Le processeur AMD Ryzen 7 7730U est un 8 cœurs/16 threads qui affiche des scores PassMark supérieurs à 15 000 points — un niveau de performance solide pour la bureautique intensive, le montage photo léger et les appels vidéo en haute définition.
L’écran 15,6 pouces IPS Full HD à 120 Hz est une surprise bienvenue à ce prix : le défilement web, les films et les animations de Windows bénéficient d’une fluidité que les dalles 60 Hz standard ne peuvent pas égaler.
Dell intègre par ailleurs une démarche écoresponsable concrète : 30% de plastique recyclé pour le repose-poignets et 50% pour le capot inférieur, avec un emballage durable — un critère croissant dans les décisions d’achat. La connectivité couvre l’essentiel : USB 3.2, USB-C, HDMI 1.4, lecteur de carte SD et Bluetooth.
Face à un Acer Aspire 5 ou un Lenovo IdeaPad, que vaut ce Dell ?
À 549 €, ce Dell 15 DC15255 se distingue par sa RAM doublée et son stockage généreux face à des concurrents comme l’Acer Aspire 5 ou le Lenovo IdeaPad 3 souvent cantonnés à 8 Go et 512 Go dans cette fourchette de prix.
En revanche, il cède du terrain sur la connectivité Wi-Fi, limité au Wi-Fi 5 là où certains concurrents proposent déjà le Wi-Fi 6 à prix similaire, et sur l’absence de rétroéclairage clavier, un manque qui se ressent dans les environnements sombres.
Ce PC portable correspond-il vraiment à votre usage ?
Un PC à 549 € avec cette configuration répond à un besoin précis : le quotidien, efficacement. Avant de valider votre panier, voici ce que ce Dell apporte concrètement, et là où il fait des compromis.
✅ Les points forts
- 16 Go de RAM DDR4 : rare à ce prix, et déterminant pour le multitâche et la pérennité sur plusieurs années
- SSD NVMe PCIe 1 To : démarrage rapide, stockage généreux, plus jamais à court d’espace
- Écran IPS 15,6 pouces 120 Hz antireflets : fluidité et confort visuel clairement au-dessus des dalles 60 Hz
- Ryzen 7 7730U 8 cœurs : performances solides pour la bureautique, la création légère et le multitâche
- Indice de réparabilité de 7,10/10 : un gage de durabilité et d’entretien facilité
- 30% à 50% de plastiques recyclés selon les pièces : une approche écoresponsable vérifiable
- Clavier AZERTY français, pavé numérique intégré et touche calculatrice
- Garantie Dell et SAV structuré, un avantage concret face aux marques moins implantées
❌ Les points faibles
- Wi-Fi 5 uniquement : un cran en dessous du Wi-Fi 6 que l’on retrouve chez certains concurrents à prix équivalent
- Clavier non rétroéclairé : un manque pénalisant dans les environnements sombres
- Webcam HD 720p seulement : suffisante pour les appels courants, insuffisante si la visioconférence professionnelle est centrale dans l’usage
- Le Ryzen 7 7730U, bien qu’efficace, repose sur une architecture Zen 3+ de 2023 — moins performant en multithread que les puces Ryzen 7000 ou Intel Core de génération récente
- Pas de rétroéclairage clavier, HDMI 1.4 au lieu de 2.0 : des détails qui trahissent le positionnement entrée de gamme
✅ Verdict de la rédaction :
À 549 €, le Dell 15 DC15255 fait une proposition difficile à contester pour qui cherche un PC du quotidien sans frustration : 16 Go de RAM, 1 To SSD, écran 120 Hz et la fiabilité de la marque Dell dans un seul appareil. Cette offre de printemps s’adresse en priorité aux étudiants, aux familles qui mutualisent un ordinateur, aux télétravailleurs en bureautique standard et à tous ceux qui veulent remplacer un PC vieillissant avec une vraie marge de progression.
En revanche, si vous êtes gamer, vidéaste ou si vous avez besoin d’une connectivité Wi-Fi 6 et d’un clavier rétroéclairé, il vaudra mieux allonger quelques euros supplémentaires pour accéder à un niveau de finition supérieur. Pour le reste, difficile de trouver mieux équipé à ce tarif ; et le printemps est une bonne saison pour s’y mettre.
