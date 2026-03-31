Lancé à 1799€ en 2024, le Samsung Galaxy Book4 Edge 14 pouces avait tout d’un produit premium hors de portée du plus grand nombre. À 799 €, ce Copilot+ PC sous Snapdragon X Elite entre dans une conversation que personne n’attendait si tôt sur le marché Windows.
La rédaction avait testé le Galaxy Book4 Edge dans sa version 16" et lui avait décerné la note de 8/10, saluant un ultraportable ARM “qui balaye la concurrence” sur le plan CPU. Ce modèle 14" reprend les mêmes fondamentaux avec le Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go de SSD, dans un format de 1,16 kg qui en fait l’un des ultraportables Windows les plus légers du moment.
À 799 €, il s’adresse aux professionnels nomades, aux étudiants exigeants et aux télétravailleurs qui tournent sous Office, Teams ou des outils créatifs légers, et qui refusent de faire une croix sur la qualité d’affichage. Retrouvez le Samsung Galaxy Book4 Edge 14 pouces à ce tarif via notre lien partenaire.
L'essentiel en bref :
- Le Samsung Galaxy Book4 Edge 14” (16 Go / 512 Go) passe à 799 € au lieu d’un prix conseillé de 1 799 €, soit une remise de 56%.
- Clubic a noté 9/10 l’écran du Galaxy Book4 Edge lors de son test, soulignant une couverture colorimétrique “irréprochable” et un DeltaE de 2,18, bien en dessous du seuil acceptable de 3.
- L’autonomie déclarée par Samsung atteint 18 heures ; Clubic mesure entre 12 et 13 heures en conditions d’usage exigeantes sur la version 16 pouces, ce qui reste très solide.
Un écran OLED exceptionnel dans un châssis pensé pour le nomadisme
L’écran Dynamic AMOLED 2X de 14 pouces est sans conteste l’argument le plus immédiatement convaincant de cet ultraportable : noirs absolus, contraste infini, dalle 120 Hz tactile et filtre antireflet qui rend le travail en extérieur réellement confortable. Le Snapdragon X Elite X1E-80-100, flanqué de son NPU Hexagon capable de 45 TOPS, assure une fluidité totale sur tous les usages bureautiques et multimédias, avec une gestion thermique suffisamment maîtrisée pour que la ventilation reste discrète.
La connectique est bien pensée pour un format 14 pouces : deux ports USB 4.0, un HDMI 2.1 capable d’alimenter un écran externe en 4K à 60 Hz et une prise jack 3,5 mm évitent les adaptateurs superflus. La rédaction Clubic avait particulièrement salué ce niveau d’équipement dans sa version 16 pouces, une cohérence que le modèle 14 pouces prolonge sans compromis.
Face au MacBook Air M5, un rival sérieux mais avec ses propres contraintes.
À 799 €, le Galaxy Book4 Edge s’invite directement dans le territoire du MacBook Air M5 entrée de gamme (à environ 1 149 €), avec un écran OLED objectivement supérieur à l’IPS du MacBook et un châssis plus léger, mais Windows sur ARM implique encore quelques applications en émulation et une bibliothèque de jeux qui reste limitée pour l’architecture Qualcomm.
Clubic rappelle dans son test que les performances CPU sont excellentes sur les charges bureautiques et créatives légères, mais que le GPU Adreno n’est pas pensé pour le jeu exigeant.
✅ Les points forts
- Écran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz tactile, noté 9/10 par Clubic pour sa précision colorimétrique et son DeltaE de 2,18
- Snapdragon X Elite X1E-80-100 avec NPU 45 TOPS pour les fonctionnalités IA Copilot+ en local, sans connexion nécessaire
- Poids de 1,16 kg et format ultra-compact, idéal pour les déplacements quotidiens
- Connectique soignée : 2x USB 4.0, HDMI 2.1 (4K/60Hz), jack 3,5 mm, lecteur microSD
- Autonomie réelle entre 12 et 13 heures mesurée par Clubic en conditions exigeantes
- WiFi 7 et Bluetooth 5.3 pour une connectivité sans fil de dernière génération
❌ Les limites
- Architecture ARM : certaines applications spécialisées tournent encore en émulation, avec des rares incompatibilités résiduelles
- GPU Adreno pas taillé pour le jeu vidéo intensif, à exclure clairement des usages gaming
- RAM et stockage soudés sur la carte mère, aucune évolution possible après achat
- Le modèle 14 pouces embarque le X1E-80-100, légèrement en retrait par rapport au X1E-84-100 du 16"
- Pas de port USB A en façade, ce qui implique un adaptateur pour les périphériques filaires classiques
Notre verdict
À 799 €, le Samsung Galaxy Book4 Edge 14 pouces change radicalement de proposition : là où son prix de lancement le réservait à un cercle restreint d’acheteurs, cette remise de 56% en fait un ultraportable Windows vraiment compétitif face aux MacBook Air, avec un écran OLED que Clubic n’hésite pas à qualifier d’irréprochable. Ce PC est taillé pour les professionnels nomades, les étudiants avancés et les utilisateurs d’Office et de Teams qui veulent un outil premium sans débourser 1 500 €.
Ceux qui ont besoin de jouer, de faire tourner des logiciels professionnels ARM non encore portés, ou qui souhaitent pouvoir évoluer leur configuration dans le temps passeront probablement leur chemin, comme le souligne le comparatif des meilleurs PC portables de la rédaction Clubic. Pour tous les autres, ce Galaxy Book4 Edge à 799 € est une fenêtre d’achat concrète qu’il serait difficile de justifier de manquer.
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