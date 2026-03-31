La rédaction avait testé le Galaxy Book4 Edge dans sa version 16" et lui avait décerné la note de 8/10, saluant un ultraportable ARM “qui balaye la concurrence” sur le plan CPU. Ce modèle 14" reprend les mêmes fondamentaux avec le Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go de SSD, dans un format de 1,16 kg qui en fait l’un des ultraportables Windows les plus légers du moment.

À 799 €, il s’adresse aux professionnels nomades, aux étudiants exigeants et aux télétravailleurs qui tournent sous Office, Teams ou des outils créatifs légers, et qui refusent de faire une croix sur la qualité d’affichage. Retrouvez le Samsung Galaxy Book4 Edge 14 pouces à ce tarif via notre lien partenaire.