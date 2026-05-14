À moins de 550 €, il est difficile de trouver un PC portable qui ne sacrifie pas le stockage, la RAM ou la connectivité sans fil. HP tente l'équation avec ce 15-fd0122nf affiché en ce moment à 539,99 € au lieu de 699,99 €, et avant de trancher, voici une analyse honnête de ce que cette machine peut réellement vous apporter au quotidie
Dès que le budget se resserre, les arbitrages deviennent rapidement épineux sur le marché des PC portables 15 pouces. Avec 160 € de remise, ce HP 15-fd0122nf s'inscrit dans une fourchette très disputée, mais propose une combinaison rare pour son prix : un processeur Intel Core i5-1334U de 13e génération, 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD NVMe d'1 To, soit le double de ce que proposent la plupart des configurations concurrentes à tarif équivalent.
Ce profil convient en priorité aux étudiants et aux télétravailleurs qui veulent une machine fluide, fiable et capable d'encaisser plusieurs années d'usage intensif sans générer de frustrations au quotidien.
Pourquoi choisir le HP 15-fd0122nf ?
- 1 To de SSD NVMe à ce prix, c'est une exception : la très grande majorité des PC portables dans cette gamme de prix se limitent à 512 Go, parfois moins. Ici, l'espace est confortable d'emblée, sans avoir à jongler entre les fichiers.
- 16 Go de LPDDR5 pour un multitâche sans accroc : suffisant pour tenir confortablement avec plusieurs dizaines d'onglets ouverts, un tableur lourd et une visioconférence simultanément, sans ressentir la machine à la peine.
- Wi-Fi 6E et obturateur de webcam intégré : deux atouts concrets pour la mobilité et la confidentialité, que l'on ne retrouve pas systématiquement sous ce seuil de prix.
Un PC taillé pour l'essentiel du quotidien, et il l'assume pleinement
Le cœur de ce HP 15-fd0122nf repose sur un Intel Core i5-1334U, une puce Raptor Lake de 13e génération à 10 cœurs (2 Performance + 8 Efficient) pouvant monter jusqu'à 4,6 GHz en mode boost, pour une enveloppe thermique contenue de 15 W. Couplée à 16 Go de mémoire vive LPDDR5 et au SSD NVMe d'1 To, elle répond sans délai aux usages courants : suite Office, outils de collaboration, retouche photo légère, navigation intensive, streaming en Full HD.
La partie graphique Intel Iris Xe intégrée permet également de gérer des tâches multimédias légères sans peine, comme l'a souligné la rédaction Clubic dans son test du HP Pavilion 15, un modèle de la même famille, qui notait la bonne réactivité globale de l'architecture HP 15 pouces sur ces usages précis. L'écran 15,6 pouces Full HD antireflet avec un rapport écran/corps de 85 % offre une surface de travail correcte, sans atteindre les standards des dalles premium.
Face à la concurrence, comment se positionne-t-il réellement ?
CoÀ 539,99 €, le HP 15-fd0122nf se distingue de ses rivaux directs (Lenovo IdeaPad, Acer Aspire 3, Asus VivoBook) principalement par la générosité de son stockage et la modernité de sa connectivité sans fil, deux critères souvent rognés pour tenir le prix.
Il ne faudra en revanche pas lui demander de rivaliser avec des machines dotées d'un GPU dédié ou d'un écran à taux de rafraîchissement élevé, des prestations qui nécessitent un budget nettement supérieur.ntenu
✅ Les points forts
- SSD NVMe d'1 To genereux pour la catégorie, avec démarrages rapides et fluidité au quotidien garantis dès l'installation
- 16 Go de RAM LPDDR5 bien calibrés pour un multitâche serein sur plusieurs années
- Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 pour une connectivité sans fil à la hauteur des standards actuels
- Obturateur physique sur la webcam HD, un vrai plus pour la confidentialité en télétravail ou en amphi
- Design fin (1,59 kg) avec charge rapide HP permettant de retrouver 50 % de batterie en 45 minutes
- Pavé numérique intégré, pratique pour les usages bureautiques et comptables
❌ Les limites
- Le Core i5-1334U est une puce basse consommation (15 W) : montage vidéo sérieux, jeux gourmands et traitements d'images complexes sont clairement hors de sa portée
- Pas de GPU dédié : l'Intel Iris Xe Graphics suffit pour les contenus multimédias légers, mais ne convient pas au jeu au-delà des titres peu exigeants
- L'écran laisse subsister des bordures visibles malgré le rapport de 85 %, et aucune donnée sur la couverture colorimétrique de la dalle n'est communiquée par HP
- Le processeur de 13e génération, bien qu'efficace, commence à être devancé par les puces Intel Core Ultra de génération récente dans les configurations concurrentes à budget équivalent
Le HP 15-fd0122nf est une option sérieuse pour quiconque cherche un PC portable fiable, bien équipé et capable de tenir le rythme pendant plusieurs années, sans franchir la barre des 550 €. Sa combinaison SSD 1 To, 16 Go de LPDDR5 et Wi-Fi 6E le place au-dessus de nombreux concurrents directs sur des critères concrets et durables.
Il s'adresse clairement aux étudiants, aux télétravailleurs et aux utilisateurs qui veulent de la fluidité sans contrainte de stockage. En revanche, si vous avez besoin d'une machine pour jouer, éditer de la vidéo ou afficher des contenus avec une dalle de qualité, mieux vaut prévoir un budget plus important et regarder vers des modèles avec GPU dédié. Pour les autres, l'offre mérite vraiment d'y regarder de plus près.
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