Dès que le budget se resserre, les arbitrages deviennent rapidement épineux sur le marché des PC portables 15 pouces. Avec 160 € de remise, ce HP 15-fd0122nf s'inscrit dans une fourchette très disputée, mais propose une combinaison rare pour son prix : un processeur Intel Core i5-1334U de 13e génération, 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD NVMe d'1 To, soit le double de ce que proposent la plupart des configurations concurrentes à tarif équivalent.

Ce profil convient en priorité aux étudiants et aux télétravailleurs qui veulent une machine fluide, fiable et capable d'encaisser plusieurs années d'usage intensif sans générer de frustrations au quotidien.