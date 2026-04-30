Les French Days, c’est l’un des rares rendez-vous promotionnels du printemps où les enseignes françaises jouent vraiment le jeu sur la tech. La Fnac n’échappe pas à la règle et propose cette année une série de ventes flash sur le rayon informatique, avec des remises qui méritent qu’on s’y attarde. Que vous cherchiez un PC portable performant pour le travail ou les études, un écran gaming immersif pour votre setup, ou une tablette polyvalente pour toute la famille, il y a de quoi faire.

La sélection de ce jour mêle des références haut de gamme comme le Samsung Galaxy Book5 Pro Copilot+, un mastodonte d’écran incurvé signé Odyssey, mais aussi des options plus accessibles côté HP et tablettes Android. Les stocks sont limités sur ce type d’opérations flash : ne tardez pas trop à trancher.