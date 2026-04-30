Les French Days battent leur plein sur la Fnac, et les promotions informatique valent franchement le détour ce jeudi 30 avril. Du PC haut de gamme signé Samsung à une tablette à moins de 70 €, la sélection du jour couvre tous les budgets.
Les French Days, c’est l’un des rares rendez-vous promotionnels du printemps où les enseignes françaises jouent vraiment le jeu sur la tech. La Fnac n’échappe pas à la règle et propose cette année une série de ventes flash sur le rayon informatique, avec des remises qui méritent qu’on s’y attarde. Que vous cherchiez un PC portable performant pour le travail ou les études, un écran gaming immersif pour votre setup, ou une tablette polyvalente pour toute la famille, il y a de quoi faire.
La sélection de ce jour mêle des références haut de gamme comme le Samsung Galaxy Book5 Pro Copilot+, un mastodonte d’écran incurvé signé Odyssey, mais aussi des options plus accessibles côté HP et tablettes Android. Les stocks sont limités sur ce type d’opérations flash : ne tardez pas trop à trancher.
Top 5 bons plans Fnac pour les French Days
- PC Portable Samsung Galaxy Book5 Pro 14’’ 120Hz Copilot+ Intel Core Ultra 5 16 Go RAM 512 Go SSD à 999,99 € au lieu de 1 699,99 €
- Écran PC Gaming Samsung Odyssey OLED G9 49” Incurvé 144 Hz Dual QHD à 799,99 € au lieu de 849,99 €
- PC Portable HP 17-cp2007nf 17,3” AMD Ryzen 5 16 Go RAM 512 Go SSD à 499,99 € au lieu de 799,99 €
- Tablette Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10,9” Wi-Fi 128 Go à 370,99 € au lieu de 400,99 €
- Tablette 10,1” Android 13 Wi-Fi 6 12 Go + 256 Go avec clavier et étui à 69,99 € au lieu de 199,99 €
Ce que vaut vraiment chaque offre
Les French Days permettent parfois de réaliser de vraies économies, mais toutes les remises n’ont pas le même poids. Voici ce qu’il faut retenir de chaque produit avant d’acheter :
Samsung Galaxy Book5 Pro : une remise de 700 € sur un PC Copilot+ à écran tactile AMOLED 120Hz, c’est l’une des meilleures affaires du lot, idéal pour les professionnels mobiles exigeants.
Samsung Odyssey OLED G9 49” : la remise est modeste (50 €), mais cet écran ultrawide incurvé reste une pièce maîtresse pour tout setup gaming ou créatif à prix rarement vu.
HP 17-cp2007nf : 300 € de réduction sur un grand écran 17,3” avec Ryzen 5 et 16 Go de RAM, une valeur sûre pour étudiant ou usage familial polyvalent.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite : la remise est symbolique (-7%), mais c’est l’une des tablettes Android les plus équilibrées du moment pour une utilisation quotidienne confortable.
Tablette Android 10,1” avec clavier : à 69,99 €, c’est la surprise de cette sélection, une tablette complète livrée avec clavier et étui, parfaite pour un premier usage ou comme cadeau d’entrée de gamme.
Faut-il craquer pendant les French Days ?
Les French Days restent un événement promotionnel inégal selon les catégories, mais l’informatique est traditionnellement bien servie. Sur cette sélection Fnac, les remises les plus intéressantes concernent clairement le Samsung Galaxy Book5 Pro (–41%) et le HP 17” (–37%). Ces deux références sont en stock sur le site au moment de la rédaction, mais les ventes flash peuvent disparaître en quelques heures.
Les offres sur les tablettes sont plus anecdotiques en termes de réduction, même si les prix restent compétitifs. Si vous attendiez le bon moment pour investir dans un PC portable ou un écran gaming, c’est l’un des créneaux les plus favorables avant les soldes d’été.
FAQ French Days Fnac
Les prix des French Days Fnac sont-ils vraiment intéressants ?
Oui, sur certaines références, notamment les PC portables Samsung et HP de cette sélection, les remises sont substantielles et les prix au plus bas observés depuis plusieurs mois.
Peut-on retourner un produit acheté en promotion à la Fnac ?
Oui, la Fnac applique sa politique de retour habituelle (30 jours), même sur les produits en ventes flash, ce qui est un bon filet de sécurité pour les achats impulsifs.
Les stocks sont-ils garantis durant toute la durée des French Days ?
Non. Les ventes flash Fnac sont limitées en quantité et en durée : une fois le stock épuisé ou l’offre expirée, le prix repart à la hausse sans préavis.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !