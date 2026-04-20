Pour moins de 90€, trouver une tablette en métal de 11 pouces avec un écran 90 Hz et une autonomie généreuse relève habituellement de la promesse trop belle pour être vraie. La HONOR Pad X8a, disponible actuellement à 89,11€ sur AliExpress avec livraison depuis la France, mérite qu’on y regarde de plus près, sans l’angélisme ni la sévérité excessive.
Lancée en 2024, la HONOR Pad X8a s’est imposée comme l’une des tablettes les plus citées dans les bons plans multimédia sous les 100 €, et la rédaction Clubic y a consacré plusieurs articles depuis son lancement.
À 89,11 € au lieu de 115,43 €, soit une remise de 23 €, elle s’adresse aux familles, aux étudiants et aux utilisateurs qui cherchent un grand écran pour le streaming, la lecture ou la bureautique légère, sans investir dans un modèle premium. Si ce positionnement correspond à vos besoins, l’offre est disponible sur AliExpress avec livraison rapide avant le 22 avril.
Pourquoi choisir cette tablette ?
- Prix : 89,11 € au lieu de 115,43 €, expédié depuis la France avec livraison avant le 22 avril, sans chargeur dans la boîte
- Écran LCD IPS 11" Full HD 1 920 × 1 200 pixels à 90 Hz, châssis aluminium 7,25 mm, 495 g
- Snapdragon 680 / 4 Go RAM / 128 Go, batterie 8 300 mAh, 4 haut-parleurs, Android 14 / MagicOS 8.0
Ce que la HONOR Pad X8a propose vraiment au quotidien
Rares sont les tablettes sous les 100 € à afficher un châssis entièrement en aluminium avec une épaisseur de 7,25 mm : c’est l’un des vrais différenciateurs de la HONOR Pad X8a face à ses concurrentes plastiques directes. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz, rare dans cette gamme de prix, rend la navigation et le défilement nettement plus agréables qu’à 60 Hz, comme le souligne la rédaction dans ses analyses répétées du modèle.
La batterie de 8 300 mAh tient ses promesses d’autonomie selon plusieurs testeurs, avec environ 14 heures de lecture vidéo locale dans des conditions normales. Le système de quatre haut-parleurs avec algorithme HONOR Histen et amélioration vocale apporte un vrai confort pour l’apprentissage en ligne ou le visionnage de séries, là où beaucoup de tablettes entrée de gamme se contentent de stéréo basique.
Une tablette honnête, mais pas sans compromis.
La HONOR Pad X8a se positionne dans un segment très disputé : face à elle, le Xiaomi Redmi Pad SE, le Lenovo Tab M11 et même l’iPad entrée de gamme jouent des coudes sur les mêmes budgets. Ses atouts sur le 90 Hz, le métal et la batterie sont réels, mais le Snapdragon 680 et ses 4 Go de RAM montrent leurs limites dès que l’on sort des usages courants, comme le reconnaît le Journal du Geek dans son test qualifié de “modeste et abordable”.
✅ Les points forts
- Châssis aluminium fin (7,25 mm) et léger (495 g) pour le prix, avec une finition au-dessus de la catégorie
- Taux de rafraîchissement 90 Hz rare sous les 100 €, avec technologie de protection oculaire certifiée
- Batterie 8 300 mAh généreuse, environ 14 heures de vidéo locale selon HONOR
- Quatre haut-parleurs avec amélioration vocale, utile pour les appels, la classe en ligne ou les médias
- Android 14 / MagicOS 8.0, stockage 128 Go de série
- Livraison depuis la France, réception garantie avant le 22 avril
❌ Les limites
- Snapdragon 680 + 4 Go de RAM : correct pour les usages courants, clairement insuffisant pour les jeux exigeants ou le multitâche intensif
- Pas de port jack 3,5 mm, pas de NFC, pas de slot microSD selon la fiche 01net
- USB 2.0 uniquement : pas de charge rapide, pas de sortie vidéo via USB-C
- Chargeur non fourni dans la boîte : à prévoir en supplément
- Wi-Fi 5 uniquement (pas de Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 sans connectique 4G/5G sur cette version
À 89,11 €, la HONOR Pad X8a délivre exactement ce qu’elle promet : un grand écran fluide dans un beau boîtier métal, avec une autonomie confortable pour le quotidien. Elle conviendra parfaitement à un enfant, un étudiant ou un utilisateur occasionnel qui veut une tablette agréable pour lire, regarder des séries ou passer des appels vidéo sans débourser plus de 90 €.
En revanche, si vous cherchez à jouer sérieusement, à faire du montage photo ou à exiger de la réactivité sous Android, le Snapdragon 680 vous frustrera rapidement et quelques dizaines d’euros supplémentaires vous orienteront vers un modèle bien plus à l’aise. La livraison depuis la France avant le 22 avril est un vrai argument pour qui cherche à éviter les délais interminables des expéditions venues d’Asie : autant en profiter pendant que l’offre tient.
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