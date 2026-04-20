Lancée en 2024, la HONOR Pad X8a s’est imposée comme l’une des tablettes les plus citées dans les bons plans multimédia sous les 100 €, et la rédaction Clubic y a consacré plusieurs articles depuis son lancement.

À 89,11 € au lieu de 115,43 €, soit une remise de 23 €, elle s’adresse aux familles, aux étudiants et aux utilisateurs qui cherchent un grand écran pour le streaming, la lecture ou la bureautique légère, sans investir dans un modèle premium. Si ce positionnement correspond à vos besoins, l’offre est disponible sur AliExpress avec livraison rapide avant le 22 avril.