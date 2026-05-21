À moins de 610 €, dénicher un ultrabook avec un vrai écran OLED, un processeur Intel Core i7 de 13e génération et 16 Go de RAM relève encore de la bonne affaire : le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10, disponible en ce moment sur Amazon, propose exactement cette combinaison dans un châssis aluminium d'à peine 1,46 kg. La boîte inclut en prime des écouteurs et une souris, un bonus rare à ce tarif qui réduit les achats complémentaires.

Ce portable s'adresse avant tout aux étudiants ambitieux, aux professionnels en déplacement et aux télétravailleurs qui cherchent une machine complète et légère, sans débourser le prix fort des ultrabooks premium.