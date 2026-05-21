Avec une remise de 22 % sur Amazon, le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 passe sous la barre des 610 € et place sur la table un écran OLED, un Core i7 de 13e génération et 16 Go de RAM pour un budget contenu. La rédaction a passé cette offre au crible pour vous aider à décider si elle mérite vraiment votre attention.
Voici le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 à 609,99 € au lieu de 778,17 € chez Amazon !
À moins de 610 €, dénicher un ultrabook avec un vrai écran OLED, un processeur Intel Core i7 de 13e génération et 16 Go de RAM relève encore de la bonne affaire : le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10, disponible en ce moment sur Amazon, propose exactement cette combinaison dans un châssis aluminium d'à peine 1,46 kg. La boîte inclut en prime des écouteurs et une souris, un bonus rare à ce tarif qui réduit les achats complémentaires.
Ce portable s'adresse avant tout aux étudiants ambitieux, aux professionnels en déplacement et aux télétravailleurs qui cherchent une machine complète et légère, sans débourser le prix fort des ultrabooks premium.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 ?
- Un écran OLED 14'' WUXGA 16:10 : une dalle 1 920 x 1 200 pixels avec couverture 100 % DCI-P3, des noirs absolus et une certification TÜV contre la lumière bleue, pour une qualité visuelle au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix.
- Une configuration i7 + 16 Go de RAM DDR5 : le Core i7-13620H à 10 coeurs assure une réactivité solide pour le multitâche, la vidéoconférence et les tâches bureautiques intensives, sans jamais tirer la langue.
- Des accessoires inclus dans la boîte : écouteurs et souris livrés avec la machine, un avantage concret qui différencie cette offre Amazon des configurations vendues sans périphériques.
Un ultrabook conçu pour la mobilité et la productivité au quotidien
Fin de 16,9 mm et pesant 1,46 kg, ce Slim 5 entre dans la catégorie des portables que l'on emporte partout sans contrainte. Son écran OLED 14 pouces en 16:10 offre une hauteur d'affichage supérieure à un 16:9 classique, un avantage tangible pour lire des documents, travailler sur des tableaux ou naviguer en multifenêtrage. La connectique est à la hauteur des exigences du travail hybride : deux ports USB-C avec Power Delivery et sortie vidéo, deux USB-A, un HDMI et un lecteur microSD couvrent la quasi-totalité des besoins sans hub supplémentaire.
La caméra infrarouge et le capteur d'empreinte digitale facilitent l'authentification Windows Hello, tandis que la technologie Rapid Charge de Lenovo permet de récupérer deux heures d'autonomie en seulement 15 minutes de charge, un argument de poids pour ceux qui enchaînent les réunions ou les déplacements.
Ce qu'il faut garder en tête avant de passer commande
Le Core i7-13620H est un processeur de 13e génération : des modèles concurrents embarquent désormais des puces Intel Core Ultra ou AMD Ryzen AI qui offrent de meilleures capacités en IA embarquée, une efficacité énergétique accrue et, souvent, une autonomie supérieure. Si ces critères pèsent dans votre décision, prendre le temps de comparer les offres du moment reste judicieux, même si le Slim 5 conserve un rapport prix-équipement difficile à contester à ce tarif.
✅ Les points forts
- Écran OLED 14'' WUXGA 16:10 avec couverture 100 % DCI-P3 : couleurs franches, noirs absolus et certification TÜV pour la protection des yeux
- Core i7-13620H à 10 coeurs (16 threads) : performances solides pour le multitâche bureautique, la création légère et la vidéoconférence
- 16 Go de RAM DDR5 et SSD 512 Go PCIe : une base mémoire et stockage correcte pour une utilisation quotidienne fluide
- Design aluminium compact et léger (1,46 kg, 16,9 mm d'épaisseur), pensé pour la mobilité intensive
- Écouteurs et souris inclus, connectique complète (USB-C full-function, HDMI, microSD) et Windows 11 Home préinstallé
❌ Les limites
- Pas de GPU dédié : le graphique intégré Intel UHD exclut le gaming et la création graphique exigeante (montage vidéo 4K, modélisation 3D)
- SSD de 512 Go qui peut s'avérer limité pour les usages lourds (stockage multimédia, développement avec de gros projets)
- Dalle OLED brillante et réfléchissante : en environnement très lumineux, les reflets peuvent nuire au confort de lecture
- Processeur de 13e génération : les puces Intel Core Ultra ou AMD Ryzen AI récentes offrent de meilleures performances en IA et une meilleure autonomie
Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 est affiché à 609,99 € sur Amazon : vérifiez la disponibilité avant que l'offre n'évolue.
Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 présente un bilan équilibré à 609,99 €, porté par une dalle OLED de qualité, un processeur Core i7 à la hauteur des usages quotidiens et une politique d'accessoires inclus qui renforce la valeur de l'offre. La rédaction de Clubic considère que ce portable tient ses promesses pour la mobilité, la productivité et la consommation de contenus, dans un format 14 pouces agréable à transporter au quotidien.
Il conviendra parfaitement aux étudiants, aux télétravailleurs et aux professionnels cherchant un outil polyvalent sans franchir la barre des 700 €. Si vous avez besoin d'une machine pour jouer ou pour de la création graphique intensive, il faudra orienter votre regard vers des configurations équipées d'un GPU dédié. Pour tous les autres profils, cette fenêtre de prix mérite d'être saisie sans trop tarder.
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