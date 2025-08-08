Envie de faire de bonnes affaires juste avant le week-end ? Ce vendredi, Amazon, Boulanger et Cdiscount dégainent des promos spectaculaires sur des produits très recherchés : PS5, caméra 360°, aspirateur haut de gamme ou smartphone Samsung à prix cassé.

Amazon ne ralentit pas la cadence en ce début août, bien au contraire ! Alors que les vacances battent leur plein, la plateforme continue d’enchaîner les offres à prix réduits sur de nombreux produits tech et électroménager. Ce vendredi, on retrouve 10 promos alléchantes sur des références phares : la caméra Insta360 X5, la PS5 avec Call of Duty, le Meta Quest 3 ou encore le Galaxy S23 Ultra en grosse baisse chez Cdiscount.

Vous cherchez un mini PC, un aspirateur laveur ou un SSD rapide pour booster votre config ? Il y a aussi de quoi faire. On vous dévoile les meilleures offres du jour juste en dessous !

Les 10 promos folles à saisir chez Amazon

Pourquoi ces 10 bons plans valent le détour ?

Des produits utiles, performants et bien notés : voilà ce qui caractérise la sélection du jour. Que vous soyez gamer, amateur de nouvelles technologies ou en quête d’équipements pour la maison, ces offres couvrent un large éventail de besoins concrets. Le casque VR Meta Quest 3 vous ouvre les portes de la réalité virtuelle avec une immersion bluffante, tandis que le Tineco Floor One S9 Artist, facilite l’entretien des sols avec élégance et efficacité. Même constat du côté de la PS5, qui revient avec un bundle très complet et un prix plus doux que d’ordinaire.

Certains de ces produits ont récemment été testés par notre rédaction, comme le Mini PC NiPoGi Essenx E2, idéal pour les petits espaces ou les usages bureautiques, ou encore l’Insta360 X5, qui impressionne par sa polyvalence et ses performances en vidéo immersive. Si vous cherchez un smartphone haut de gamme à prix cassé, le Galaxy S23 Ultra reste une référence de premier plan, avec son capteur 200 MP et son zoom optique 10x. Bref, des offres concrètes, sur des produits reconnus à ne pas laisser passer.

Août, le bon moment pour s’équiper avant la rentrée

Entre les départs en vacances et les préparatifs de la rentrée, le mois d’août est une période stratégique pour faire de bonnes affaires. C’est souvent à ce moment-là que les grandes enseignes bradent leurs stocks, tout en mettant en avant des références utiles pour les semaines à venir.

Un PC portable à prix réduit, un aspirateur performant, un mini PC discret ou encore une caméra pour capturer vos souvenirs d’été : cette sélection coche toutes les cases pour celles et ceux qui veulent acheter malin. L’astuce ? Privilégier les produits bien notés, déjà éprouvés par les utilisateurs ou testés par des spécialistes, et guetter les vraies remises sur des modèles récents plutôt que sur des fins de série.

