Si votre budget est serré et que vous cherchez simplement à brasser l’air, un ventilateur est la solution la plus économique et écologique. Les modèles à colonne, comme le Dreo, sont compacts et silencieux, parfaits pour les petites pièces. Les climatiseurs mobiles, eux, refroidissent réellement l’air, ce qui est essentiel lors de fortes chaleurs. Ils consomment plus d’énergie et nécessitent une évacuation de l’air chaud via une gaine, mais leur efficacité est incomparable. En résumé : ventilateur pour améliorer le confort, climatiseur pour lutter efficacement contre la chaleur.